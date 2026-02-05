Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 5 февраля, фото, видео

Панда Катюша продегустировала свежий бамбук на камеру. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 5 февраля?

Как Катюша дегустирует бамбук

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале длинный видеоролик, на кадрах которого запечатлено, как Катюша пробует ростки бамбука, которые в большом количестве положили в ее вольер.

«Наша пушистая принцесса Катюша занята своим любимым делом — дегустацией свежего бамбука. Она настоящий эксперт по вкусному отдыху! А чем любите баловать себя вы?» — подписала ролик Акулова.

Поклонники панды в ответ заявили, что любят баловать себя просмотрами видео с Катюшей.

«Люблю баловать себя просмотром роликов о Катюше! Сразу же настроение поднимается»;

«Катюша такая кругленькая и пушистая! Неужели кушает только бамбуковые веточки и поправляется?»;

«Катюша — умница. А вспоминается, как мама Диндин приучала, приучала ее к бамбуку, а она все не хотела его есть, только молочко просила. Ничего, выросла, теперь сама отлично со всем справляется», — написали они.

Как Катюша готовится ко сну

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша запечатлена в вольере незадолго до сна. На опубликованных кадрах можно увидеть, как панда расположилась высоко на брусьях и жует бамбук. Когда она закончила трапезу, легла на том же месте и уснула, свесив одну лапу с бревен.

«Катюшка закончила свой очередной ужин и… баиньки! И всем вам желает хорошо выспаться», — написала директор зоопарка.

Подписчики Светланы Акуловой поблагодарили за предоставленное видео и напомнили в комментариях, что Катюша с детства любит спать на бревнах.

«Еще когда Катюша была маленькая, это было ее любимое место для сна. Девочка выросла, а привычки остались»;

«Набегалась, наигралась вдоволь, посетителей зоопарка поразвлекла, перекусила на ночь, можно и поспать»;

«Катюша самая обаятельная и привлекательная, даже и не скажешь, что в ней есть гены диких животных», — отметили пользователи соцсетей.

