Тоска по мужу, скандал с квартирой, дочь-инвалид: как жила вдова Баталова

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова цирковая артистка Гитана Леонтенко скончалась в возрасте 90 лет. Что об этом известно, как складывались ее карьера и жизнь после смерти супруга?

Чем известна Леонтенко

Гитана Леонтенко родилась 18 августа 1935 года в цирковой семье. Ее мать была наездницей, отец — воздушным гимнастом. С 1944 года она начала выступать в Цыганском цирковом коллективе с пластическими этюдами, с 1950 года выступала как танцовщица на лошади, участвовала в представлениях цирка «Карнавал на Кубе».

Карьеру цирковой артистки Леонтенко совмещала со съемками в кино. Она дебютировала на экране в 1953 году в фильме «Арена смелых». Затем снималась в лентах «Соберите Венеру», «Чрезвычайное получение», «Старый знакомый», «Дрессировщики» и других.

Как сложилась личная жизнь Леонтенко, почему оставила карьеру

Гитана Леонтенко в 1963 году вышла замуж за актера Алексея Баталова. Спустя пять лет у супругов родилась дочь Мария. Тогда же артистка оставила карьеру из-за инвалидности дочери — наследница появилась на свет с диагнозом ДЦП — детский церебральный паралич.

«Мы многие годы надеялись на чудо. И Машка не унывала, верила, что сможет ходить сама. Она и сейчас каждый день до изнеможения шагает на беговой дорожке. Мы держим, а она идет, ножки заплетаются, но не сдается», — рассказывал Баталов.

Несмотря на недуг, Мария Баталова окончила сценарный факультет ВГИКа и выпустила несколько книг — сборник сказок и рассказы, является членом Союза писателей России.

Гитана Леонтенко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Леонтенко прожила с супругом до самой его смерти. Актер скончался в 2017 году. Артистка признавалась, что тоскует по мужу.

«Мы страдаем без Алеши. Но живем», — делилась она.

Как вдова Баталова оказалась в центре скандала из-за квартиры

После смерти Баталова в 2017 году его вдову и дочь начали опекать юрист Михаил Цивин и актриса Наталия Дрожжина. Они заключили договор пожизненной ренты, согласно которому студия-мастерская и две квартиры семьи переходили Дрожжиной. У Цивина была генеральная доверенность на распоряжение денежными счетами Баталовых.

В 2020 году Гитана Леонтенко обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Цивина и Дрожжиной. Артистка настаивала, что ее обманули, подсунув бумагу на подпись. Решением суда недвижимость вернулась в ее распоряжение.

«Хочу никогда больше не вспоминать об этих судах, которые мы пережили. Я работала с пяти лет, как все цирковые дети. Ничего в жизни плохого не сделала никому. Но пришлось через суды забирать обратно деньги и имущество, которые у нас украли. Не приведи, Господи, никому через такое пройти», — отмечала она в интервью NEWS.ru.

Цивин и Дрожжина были признаны виновными приговором суда и осуждены за мошенничество в особо крупном размере.

Алексей Баталов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Что известно о последних годах жизни и смерти Леонтенко

После смерти Баталова вдова народного артиста СССР вместе с дочерью проживали в семейной квартире в центре Москвы, недалеко от станции метро «Библиотека имени Ленина».

В августе прошлого года в интервью NEWS.ru Леонтенко призналась, что стала «почти затворницей» и полностью ослепла. По словам артистки, зрение она потеряла не из-за возраста.

«Телевизора я не смотрю, я же не вижу. Мне же <…> подсыпали что-то, и я лишилась зрения. Только слышу, да», — заявила она.

Сегодня, 5 февраля, стало известно о смерти Гитаны Леонтенко. О ее кончине сообщила представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко. Точная дата и причина смерти не уточняются.

«Она скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет», — сказала юрист.

Прощание с артисткой пройдет в пятницу, 6 февраля, на Преображенском кладбище в Москве.

