Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 14:44

Тоска по мужу, скандал с квартирой, дочь-инвалид: как жила вдова Баталова

Гитана Леонтенко Гитана Леонтенко Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова цирковая артистка Гитана Леонтенко скончалась в возрасте 90 лет. Что об этом известно, как складывались ее карьера и жизнь после смерти супруга?

Чем известна Леонтенко

Гитана Леонтенко родилась 18 августа 1935 года в цирковой семье. Ее мать была наездницей, отец — воздушным гимнастом. С 1944 года она начала выступать в Цыганском цирковом коллективе с пластическими этюдами, с 1950 года выступала как танцовщица на лошади, участвовала в представлениях цирка «Карнавал на Кубе».

Карьеру цирковой артистки Леонтенко совмещала со съемками в кино. Она дебютировала на экране в 1953 году в фильме «Арена смелых». Затем снималась в лентах «Соберите Венеру», «Чрезвычайное получение», «Старый знакомый», «Дрессировщики» и других.

Как сложилась личная жизнь Леонтенко, почему оставила карьеру

Гитана Леонтенко в 1963 году вышла замуж за актера Алексея Баталова. Спустя пять лет у супругов родилась дочь Мария. Тогда же артистка оставила карьеру из-за инвалидности дочери — наследница появилась на свет с диагнозом ДЦП — детский церебральный паралич.

«Мы многие годы надеялись на чудо. И Машка не унывала, верила, что сможет ходить сама. Она и сейчас каждый день до изнеможения шагает на беговой дорожке. Мы держим, а она идет, ножки заплетаются, но не сдается», — рассказывал Баталов.

Несмотря на недуг, Мария Баталова окончила сценарный факультет ВГИКа и выпустила несколько книг — сборник сказок и рассказы, является членом Союза писателей России.

Гитана Леонтенко Гитана Леонтенко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Леонтенко прожила с супругом до самой его смерти. Актер скончался в 2017 году. Артистка признавалась, что тоскует по мужу.

«Мы страдаем без Алеши. Но живем», — делилась она.

Как вдова Баталова оказалась в центре скандала из-за квартиры

После смерти Баталова в 2017 году его вдову и дочь начали опекать юрист Михаил Цивин и актриса Наталия Дрожжина. Они заключили договор пожизненной ренты, согласно которому студия-мастерская и две квартиры семьи переходили Дрожжиной. У Цивина была генеральная доверенность на распоряжение денежными счетами Баталовых.

В 2020 году Гитана Леонтенко обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Цивина и Дрожжиной. Артистка настаивала, что ее обманули, подсунув бумагу на подпись. Решением суда недвижимость вернулась в ее распоряжение.

«Хочу никогда больше не вспоминать об этих судах, которые мы пережили. Я работала с пяти лет, как все цирковые дети. Ничего в жизни плохого не сделала никому. Но пришлось через суды забирать обратно деньги и имущество, которые у нас украли. Не приведи, Господи, никому через такое пройти», — отмечала она в интервью NEWS.ru.

Цивин и Дрожжина были признаны виновными приговором суда и осуждены за мошенничество в особо крупном размере.

Алексей Баталов Алексей Баталов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Что известно о последних годах жизни и смерти Леонтенко

После смерти Баталова вдова народного артиста СССР вместе с дочерью проживали в семейной квартире в центре Москвы, недалеко от станции метро «Библиотека имени Ленина».

В августе прошлого года в интервью NEWS.ru Леонтенко призналась, что стала «почти затворницей» и полностью ослепла. По словам артистки, зрение она потеряла не из-за возраста.

«Телевизора я не смотрю, я же не вижу. Мне же <…> подсыпали что-то, и я лишилась зрения. Только слышу, да», — заявила она.

Сегодня, 5 февраля, стало известно о смерти Гитаны Леонтенко. О ее кончине сообщила представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко. Точная дата и причина смерти не уточняются.

«Она скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет», — сказала юрист.

Прощание с артисткой пройдет в пятницу, 6 февраля, на Преображенском кладбище в Москве.

Читайте также:

Нападение на детский сад в Оренбуржье: что известно, есть ли пострадавшие

Критика на «Суперстар», алкоголизм, 112 любовниц: как живет Влад Сташевский

Магнитные бури сегодня, 5 февраля: что завтра, сильные боли, гипертония

Алексей Баталов
Гитана Леонтенко
новости
смерти
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему США не могут отказаться от поддержки Украины
Младенец стал свидетелем расправы над родителями
Взяточники из российского морга отправились за решетку
В Крыму оценили планы депутата Рады открыть свои центры в регионе
Квартиры подорожают вдвое? «Самолет» просит 50 млрд рублей: что это значит
Арестованный блогер пришла в суд с необычной книгой Достоевского
«Не работать, а служить»: Цискаридзе об управлении Академией балета
Путин раскрыл, что помогает России развиваться в непростых условиях
Слуцкий объяснил, на чьей стороне мяч в вопросе продления ДСНВ
Политолог предположил, чем обернутся переговоры ЕС и России по Украине
Погода в Москве в пятницу, 6 февраля: ждать ли сильных морозов и снегопада
В США резкие заморозки привели к созданию нового блюда
Путин отметил вклад ученых в развитие России
Далалоян дал напутствие собравшимся на Олимпиаду российским спортсменам
Цискаридзе признался, что обожает мобильные игры
В Петербурге девушка похитила у пенсионерки 2,4 млн рублей
Трое мирных россиян вернулись из украинского плена
Росгвардейцы задержали угрожавшую зарезать соседку рецидивистку
Сестры Аверины раскрыли, за кого будут «держать кулаки» на Олимпиаде-2026
Политолог отреагировал на заявление Уитэкера о продаже оружия ВСУ
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.