IT-эксперт раскрыл, опасно ли отвечать на неизвестные иностранные номера

Россияне вполне могут отвечать на незнакомые иностранные номера, заявил aif.ru эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин. При этом, по его словам, важно сохранять бдительность и критическое мышление.

Отвечать на номера из другой страны можно, потому что опасности от одного ответа быть не может. Если на том конце провода будут мошенники, а вы будете к этому подвоху готовы, то вас вряд ли обманут. Кроме того, с иностранного номера могут звонить ваши знакомые, которые приехали в другую страну, — отметил Муртазин.

Он добавил, что сейчас россиянам не так часто звонят с иностранных номеров, поскольку практически все общение перешло в мессенджеры. По его мнению, игнорировать подобные звонки или отвечать на них — дело сугубо личное. Самое главное не забывать базовых правил цифровой гигиены, подытожил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что мобильные операторы могут нести солидарную с банками финансовую ответственность, если проигнорируют предупреждение о мошенническом звонке. Такая норма готовится ко второму чтению антифрод-пакета законов.