Посол оценил готовность России участвовать в проекте «Маршрут Трампа»

Москва открыта для обсуждения возможного участия в проекте «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, подключение России к реализации инициативы принесет пользу, особенно учитывая взаимодействие Москвы и Еревана в развитии железнодорожной сети.

Что касается конкретно практических деталей, то они только начинают проясняться, и, видимо, потребуется какое-то время для его практического запуска. И естественно, Россия следит и будет следить за этим процессом. Мы готовы к обсуждениям возможности подключения к этой инициативе, учитывая в том числе и весьма тесное взаимодействие РФ и Армении в поддержании и развитии железнодорожной сферы Республики Армения на основе концессии, — сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Абу-Даби обсудили реализацию проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Стороны договорились расширить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере.