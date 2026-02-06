Лавров указал, из чего будет исходить Россия после истечения срока ДСНВ

Россия готова к любому развитию событий после истечения срока ДСНВ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает РИА Новости, сейчас в области регламентирования стратегических наступательных вооружений образовался своего рода вакуум.

Как вы знаете, вчера истек Договор о стратегических наступательных вооружениях и возник вакуум... И мы будем исходить из того, что в принципе Россия готова к любому развитию событий, — сказал Лавров.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил что США не стремятся продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, поскольку хотят опередить Россию и Китай в этой гонке. По его словам, даже такие документы не гарантируют полного соблюдения их положений.

До этого депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил, что США отказываются поддерживать продление ДСНВ ввиду отказа Китая присоединяться к этому договору. Как объяснил депутат, основная причина такого решения связана с усилением китайского ядерного арсенала. Кроме того, по словам депутата, Соединенные Штаты фактически не соблюдали договор в последние годы.