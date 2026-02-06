Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 14:18

Погода в Москве в субботу, 7 февраля: ждать ли сильного ветра и холода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 7 февраля, ожидаются осадки в виде снега, морозы, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 7 февраля

В Москве завтра, 7 февраля, ожидаются заморозки до -15 градусов в ночные часы.

«7 февраля ночью облачно. Небольшой снег, днем местами умеренный. Температура в Москве ночью от -13 до -15 градусов, по области — от -13 до -18 градусов. Днем облачно. Температура днем в Москве — от -8 до -10 градусов, по области — от -8 до -13 градусов. Ветер восточной четверти, 4–9 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что в выходные дни температура воздуха в российской столице будет на 5 градусов ниже климатической нормы.

«Погода в выходные — она будет, скажем так, более мягкая. Морозы сохранятся, но все-таки они будут мягкими. Зато погода будет облачная, уже не будет такого яркого солнца. Время от времени будет небольшой снежок. В ночные часы температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от −13 до −15 градусов, а днем столбики термометров покажут −10–12 градусов», — добавила синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 7 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -22 градусов.

«7 февраля будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью — от -17 до -19 градусов, местами до -22 градусов. Температура днем — от -10 до -12 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, утро 7 февраля в Северной столице начнется с серьезных морозов: ночью и в предрассветные часы температура воздуха опустится до отметок в -15 градусов, а в пригородных районах местами возможно понижение температуры до -17 градусов. В течение дня морозы немного ослабнут. Дневной максимум ожидается в районе -12 градусов. Временами прогнозируется небольшой снег.

