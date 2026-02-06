Лавров связал покушение на генерала МО с желанием Киева сорвать переговоры Лавров: покушение на генерала подтвердило желание Киева сорвать переговоры

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева в Москве подтвердило нацеленность украинских властей на срыв переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по результатам встречи с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. По словам главы МИД, президент Украины Владимир Зеленский готов на постоянные провокации ради того, чтобы отсрочить урегулирование конфликта.

Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима [президента Украины Владимира] Зеленского на постоянные провокации для срыва переговорного процесса, — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину оперативно поступают доклады о расследовании покушения на первого замглавы Главного разведывательного управления ВС РФ. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, специальные службы в настоящее время занимаются выполнением своих задач по данному делу.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что Алексеев находится в реанимации в тяжелом состоянии после покушения. По его сведениям, нападавший расстрелял высокопоставленного военного со спины. По данным канала, к прибытию врачей генерал потерял много крови.

Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. По словам жильцов дома, покушение было совершено, когда военнослужащий выходил из квартиры. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: покушение на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия.