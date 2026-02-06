Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 15:06

Мать и сын построили домашнюю нарколабораторию и поплатились

Прокуратура: москвичей осудили на 7,5 года колонии за нарколабораторию

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Москве осудили 51-летнюю женщину и ее 31-летнего сына за создание подпольной нарколаборатории, сообщила столичная прокуратура. Суд приговорил обоих фигурантов к 7,5 года лишения свободы.

Обвиняемые оборудовали плантации для выращивания конопли в двух своих квартирах. Там они культивировали растения в крупных объемах для последующего незаконного сбыта.

В ходе обысков правоохранители изъяли 23 куста конопли, а также несколько килограммов готовых наркотиков, включая кокаин, экстази и ЛСД. Помимо этого, были найдены весы и упаковочные материалы.

Женщина отправится отбывать наказание в колонию общего режима, уточнили в прокуратуре. Ее сын будет содержаться в исправительном учреждении строгого режима.

Ранее дагестанские таможенники обнаружили более 122 кг марихуаны в грузовике, следовавшем в Россию из страны Ближнего Востока. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления, ориентировочная стоимость изъятой партии превышает 200 млн рублей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Россия
Москва
прокуратура
наркотики
