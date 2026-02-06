Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 15:16

«Будьте честны!»: Медведев обрушился с критикой на США за слова о ДСНВ

Медведев: заявление США о ДСНВ означает конец договора

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты, заявляя о несовершенстве Договора по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ), на деле объявляют о его окончании, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X. Он указал, что аргументы Вашингтона о тактическом ядерном оружии и Китае лицемерны, так как не учитывают аналогичные обязательства других ядерных держав и современные вооружения.

Госдеп США назвал New START (ДСНВ — NEWS.ru) «несовершенным», так как он не покрывал тактическое ядерное оружие или не включал Китай. Правда? А что насчет Великобритании и Франции? Гиперзвукового оружия? Заявление Вашингтона означает только одно — договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны! — говорится в сообщении.

Ранее заместитель госсекретаря США Томас Динанно заявил, что американская администрация будет добиваться участия Китая в новом, более совершенном договоре с Россией по контролю над вооружениями. По его словам, президент Дональд Трамп считает нынешнее соглашение по СНВ неполноценным, поскольку оно не регулирует тактическое ядерное оружие и не включает Пекин.

Кроме того, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов заявил, что работа над новым Договором о стратегических наступательных вооружениях может продлиться не один год. Он указал, что подобные документы традиционно занимают продолжительный срок для своей разработки.

Дмитрий Медведев
ДСНВ
США
договоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили сроки снижения инфляции
Боль и слезы сына, венок от Малахова: фото прощания с ведущей КВН Жильцовой
Адский месяц — ледяные дожди и гололед: как изменился прогноз на февраль
У Вены запросили награду для спасавших советских пленных женщины
Сабуров не смог получить российский ВНЖ из-за проваленного теста по истории
Более 18 тонн зараженных помидоров из Узбекистана выявили в Новосибирске
Омбудсмен Львова-Белова рассказала, как безопасно пользоваться интернетом
Маленькая девочка из Москвы чуть не распорола себе рот опасной булочкой
Стала известна правда об отношениях дочери Баталова с сестрой по отцу
«Свела в могилу соседа»: Скороходова осудила покойную вдову Баталова
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» ждет второго ребенка
Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета
«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота
Врач перечислил факторы, которые помогут в похудении к лету
Аршавин отказался считать «Спартак» топ-клубом
Жителя Подмосковья осудили за нападение на восьмилетнюю девочку в Балашихе
В парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион
У супруги Нурлана Сабурова нашли бизнес в России
«Будьте честны!»: Медведев обрушился с критикой на США за слова о ДСНВ
В ГД рассказали, когда ждать первого снижения ключевой ставки в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.