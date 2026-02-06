«Будьте честны!»: Медведев обрушился с критикой на США за слова о ДСНВ Медведев: заявление США о ДСНВ означает конец договора

Соединенные Штаты, заявляя о несовершенстве Договора по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ), на деле объявляют о его окончании, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X. Он указал, что аргументы Вашингтона о тактическом ядерном оружии и Китае лицемерны, так как не учитывают аналогичные обязательства других ядерных держав и современные вооружения.

Госдеп США назвал New START (ДСНВ — NEWS.ru) «несовершенным», так как он не покрывал тактическое ядерное оружие или не включал Китай. Правда? А что насчет Великобритании и Франции? Гиперзвукового оружия? Заявление Вашингтона означает только одно — договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны! — говорится в сообщении.

Ранее заместитель госсекретаря США Томас Динанно заявил, что американская администрация будет добиваться участия Китая в новом, более совершенном договоре с Россией по контролю над вооружениями. По его словам, президент Дональд Трамп считает нынешнее соглашение по СНВ неполноценным, поскольку оно не регулирует тактическое ядерное оружие и не включает Пекин.

Кроме того, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов заявил, что работа над новым Договором о стратегических наступательных вооружениях может продлиться не один год. Он указал, что подобные документы традиционно занимают продолжительный срок для своей разработки.