Учебный день в омской школе закончился для ребенка падением из окна

Учебный день в омской школе закончился для ребенка падением из окна Ученик выпал из окна школы в Омске

Ученик выпал из окна в одной из школ Омска, передает NGS55.RU со ссылкой пресс-службу регионального управления МВД. На месте происшествия на улице Магистральной работают сотрудники полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют обстоятельства случившегося.

На месте сейчас работают инспекторы ПДН отдела полиции № 8, сотрудники выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают учащихся и родителей подростка, — говорится в сообщении.

Ранее в Домодедово подросток сорвался с 16 этажа во время мытья стекол в доме на улице Гагарина, но остался жив. Юношу с закрытыми переломами обеих бедренных костей госпитализировали. По предварительной версии, падение смягчил сугроб, другие детали происшествия пока не уточняются.

Кроме того, житель Санкт-Петербурга выпал из окна общежития на улице Жени Егоровой. Погибшему был 21 год, при падении он ударился о козырек и металлические конструкции. Как утверждают соседи молодого человека, петербуржец вел асоциальный образ жизни, проживал один и демонстрировал странное поведение. Также существует предположение, что он употреблял наркотические вещества.