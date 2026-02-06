Остатки белков, горсть орехов и масло — превратила в торт-легенду. «Киевский» по-домашнему: проще, чем кажется, и вкуснее магазинного

Беру яичные белки, горсть орехов и сливочное масло — собираю знаменитый торт. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный способ превратить остатки в роскошный десерт, который впечатлит всех своей аутентичностью.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно легкие, хрустящие ореховые коржи из безе и нежнейший сливочно-масляный крем с насыщенным вкусом пралине. Для приготовления вам понадобится: для коржей: 4 белка (140-160 г), 180 г сахара, 200 г измельченных лесных орехов или фундука; для крема: 300 г сливочного масла, 200 г сгущенного молока, 100 г сахарной пудры, ванилин. Белки взбейте с сахаром в устойчивую плотную массу, аккуратно вмешайте орехи. Разделите массу на 3 части, выложите на пергамент в виде одинаковых кругов и высушите в духовке при 110-120°C. Для крема взбейте размягченное масло с сахарной пудрой, постепенно добавляя сгущенку и ванилин. Промажьте кремом остывшие коржи, собрав торт, и тщательно обмажьте его сверху и с боков. Дайте настояться в холодильнике минимум 8-10 часов для пропитывания.

