06 февраля 2026 в 12:42

«Хотел пошутить»: подросток пригрозил взорвать школу в российском регионе

МВД: подросток угрожал взорвать школу в Кировской области ради должности админа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подросток угрожал взорвать школу в Кировской области, сообщает МВД региона. При этом он потребовал сделать его администратором Telegram-канала, который вела 12-летняя девочка. Полиции он рассказал, что «хотел пошутить».

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 14-летний житель Липецкой области. Полицейским подросток пояснил, что хотел так пошутить, — говорится в сообщении.

Как сообщается, 12-летняя ученица одной из школ поселка Оричевского района получила угрозу в мессенджере от незнакомого лица. Девочка сразу рассказала обо всем директору школы, который незамедлительно подал заявление в правоохранительные органы. Сотрудники полиции оперативно проверили здание учебного заведения и близлежащую территорию, никаких взрывчатых веществ выявлено не было.

В полиции отметили, что уголовная ответственность за ложные сообщения о готовящемся взрыве наступает с 14 лет. За данное правонарушение предусмотрено наказание в форме штрафа размером от пятисот до семисот тысяч рублей или тюремное заключение сроком от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что силовики эвакуировали школу № 216 и лицей № 22 в Новосибирске из-за сообщений о минировании. При этом в ходе проверки образовательных учреждений опасных предметов не обнаружили.

Россия
регионы
Кировская область
Липецкая область
