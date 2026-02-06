Егор Шарангович (Белоруссия) и Иржи Смейкал (Чехия) (справа) во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею

Белорусский хоккеист лишился четырех зубов во время матча Нападающий «Калгари» Егор Шарангович потерял четыре зуба в матче с «Эдмонтоном»

Нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович потерял четыре зуба в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз». Инцидент произошел в конце второго периода, когда Леон Драйзайтль попал клюшкой по лицу белорусского хоккеиста.

О травме стало известно благодаря супруге спортсмена, которая опубликовала соответствующее сообщение в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В посте девушка расстроилась сложившимся обстоятельствам.

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Минус четыре зуба, а завтра улетать в отпуск, — написала она.

