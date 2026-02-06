Зимняя Олимпиада — 2026
Белорусский хоккеист лишился четырех зубов во время матча

Нападающий «Калгари» Егор Шарангович потерял четыре зуба в матче с «Эдмонтоном»

Егор Шарангович (Белоруссия) и Иржи Смейкал (Чехия) (справа) во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею Егор Шарангович (Белоруссия) и Иржи Смейкал (Чехия) (справа) во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович потерял четыре зуба в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз». Инцидент произошел в конце второго периода, когда Леон Драйзайтль попал клюшкой по лицу белорусского хоккеиста.

О травме стало известно благодаря супруге спортсмена, которая опубликовала соответствующее сообщение в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В посте девушка расстроилась сложившимся обстоятельствам.

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Минус четыре зуба, а завтра улетать в отпуск, — написала она.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин сделал результативную передачу в победном матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Капитан оформил 26-й голевой пас в сезоне и с 48 очками занимает второе место в списке бомбардиров команды.

До этого россиянин Никита Кучеров был признан первой звездой месяца в НХЛ по итогам января. В 13 матчах нападающий набрал 31 очко, забросив девять шайб и отдав 22 голевые передачи. Второй звездой был признан чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк, а третьей — канадский защитник «Эдмонтона» Эван Бушар.

