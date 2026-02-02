Российский хоккеист стал первой звездой месяца в НХЛ

Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 01:11

Российский хоккеист Никита Кучеров стал первой звездой месяца в НХЛ

Никита Кучеров Никита Кучеров Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский форвард Никита Кучеров стал первым игроком месяца в НХЛ по итогам января, сообщили в пресс-службе организации. В 13 проведенных играх нападающий набрал 31 очко.

В 13 матчах на счету Кучерова девять голов и зафиксированы 22 результативные передачи. Второй звездой был признан чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк, а третьей — канадский защитник «Эдмонтона» Эван Бушар.

Ранее стало известно, что российского нападающего хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина вывели из состава команды, сообщил журналист Фрэнк Серавалли. По его словам, решение было принято в связи с ожидающимся обменом спортсмена в другой клуб Национальной хоккейной лиги.

До этого нападающий ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым среди российских игроков достиг отметки в 80 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата против «Юты» спортсмен сделал два результативных паса.

Кроме того, Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне в победном матче против «Чикаго Блэкхоукс». Помимо гола в основное время, форвард успешно реализовал свой бросок в серии послематчевых буллитов, обеспечив команде итоговый результат 2:1.

Никита Кучеров
НХЛ
хоккеисты
хоккей
