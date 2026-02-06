Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 14:39

Мирного жителя увезли в больницу после атаки ВСУ на Белую Березку

Богомаз: мирный житель был ранен при атаке FPV-дрона ВСУ на Брянскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель поселка Белая Березка Брянской области получил ранения после атаки украинского FPV-дрона, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Также, по его словам, осколками поврежден частный жилой дом и легковой автомобиль.

Очередные подлые преступления украинских нацистов. ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате <...> осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили в зоне СВО 63 снаряда американской системы HIMARS и четыре крылатые ракеты «Нептун». Кроме того, было уничтожено 1080 беспилотников ВСУ и 23 управляемые авиационные бомбы.

До этого стало известно, что ВСУ совершили ракетную атаку на Орловскую область. Как уточнил губернатор Андрей Клычков, при падении сбитых снарядов было повреждено остекление нескольких частных домов. Незначительный ущерб получил газопровод. Всего над регионом за ночь были сбиты две вражеские ракеты.

