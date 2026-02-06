Зимняя Олимпиада — 2026
Нутрициолог дала советы, как начать заниматься спортом без стресса

Нутрициолог Макарова: перед началом занятий спортом нужно наладить рацион

Перед тем, как начать активно заниматься спортом, следует наладить рацион и режим отдыха, заявила «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. По ее словам, важно не принуждать себя к физическим нагрузкам и адекватно оценивать свои возможности.

Сначала надо дать себе внутренний ресурс на занятие спортом с помощью отдыха и питания, а потом уже добавлять регулярные физические нагрузки. Если же человеку проще начать с активных действий, ему нужно выбрать приятное занятие. Физические нагрузки повысят аппетит и подтолкнут к выбору более полезной и питательной еды, — подчеркнула Макарова.

Она отметила, что при возникновении усталости после спорта, лучше скорректировать питание. Именно качественная и сбалансированная еда зарядит организм для будущих занятий. Специалист добавила, что при составлении плана тренировок важно учитывать график работы и общую занятость.

Ранее диетолог Наталья Мизинова посоветовала в разгрузочные дни употреблять необжаренные орехи и натуральные сухофрукты. По ее словам, это поможет наладить микрофлору и очистить кишечник.

нутрициологи
спорт
здоровье
рацион
