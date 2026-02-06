Диетолог рассказала, как правильно проводить разгрузочные дни

В разгрузочные дни рекомендуется употреблять необжаренные орехи и натуральные сухофрукты, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, это поможет наладить микрофлору и очистить кишечник.

Разгрузочные дни следует устраивать на клетчатке, то есть на фруктах, овощах и зелени. Еще лучше, если это будет в сыроедческом формате. В этом случае в рацион можно включить большое количество зелени. Рекомендуется добавить проростки, необжаренные орехи и не обработанные химическим образом сухофрукты, не вымоченные в сладком сиропе. Тогда это будет, с одной стороны, разгрузка по калорийности, но, с другой стороны, загрузка кишечника клетчаткой и улучшение состояния микрофлоры, — посоветовала Мизинова.

Ранее диетолог Никола Ладла-Рейн и нутрициолог Рианнон Ламберт заявили, что киви, включая его кожуру, содержит много клетчатки, витамина C, полифенолов и калия. По их словам, этот фрукт помогает уменьшить вздутие живота и положительно влияет на функционирование кишечника.