Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 14:30

В Италии поразились охране вице-президента США на Олимпиаде

CDS: в Милане Вэнса сопровождал кортеж из 45 машин и 300 охранников

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Милане вице-президента США Джей Ди Вэнса сопровождал кортеж из 45 автомобилей и охрана численностью более 300 человек, пишет газета Corriere Della Sera. Американских представителей для участия в открытии Олимпийских игр доставила в Италию целая эскадрилья из 14 самолетов.

По сведениям издания, официальная делегация остановилась в престижном отеле Excelsior, где под ее нужды было забронировано четыре полных этажа. В составе группы также прибыли государственный секретарь Марко Рубио и сотрудники специальных служб.

Присутствие агентов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) вызвало вопросы у общественности. Посол США в Италии Тильман Фертитта пояснил, что их миссия носит консультативный характер и связана с противодействием транснациональной преступности, а не с обеспечением физической безопасности.

Ранее сообщалось, что церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года стартует сегодня, 6 февраля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Это мероприятие станет первым в истории, парад участников которого пройдет одновременно в четырех разных городах Италии.

