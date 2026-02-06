Чат-ботом «Просвет» воспользовались свыше 73 тыс. пользователей. Его запустили программа «Онконавигатор», проект Совкомбанка «Технологии Добра» и компания TWIN в сентябре 2025 года. Ключевой целью «Просвета» стала комплексная информационная поддержка онкопациентов и их близких. Чат-бот создали на сайте «Онконавигатор».

Более 73 тыс. обращений менее чем за полгода — это подтверждение реальной востребованности чат-бота. Люди приходят за конкретными действиями и получают их в удобной форме. Наша задача — развивать сервис там, где он нужен пользователям. Разработка чат-бота для нового мессенджера — логичный шаг к масштабированию помощи, — подчеркнул гендиректор Совкомбанк Технологии, лидер проектов «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро» Вячеслав Литовченко.

Изначально чат-бот интегрировали на сайт «Онконавигатора» и двух платформах: Telegram и «ВКонтакте». Однако с февраля 2026 года «Просвет» внедрят и на платформу МАХ. Пользователи чат-бота интересуются тем, как снизить риск развития рака с помощью онкопрофилактики. Помимо этого, они регулярно обращаются за бесплатной психологической помощью. В таких случаях «Просвет» направляет людей в сервис «Ясное утро».

Всего на сайте «Онконавигатор» представлены 40 подробных дорожных карт, охватывающих лечение различных видов рака. Вся информация прошла проверку и получила одобрение ведущих российских онкологов. Ресурс дает ответы на ключевые вопросы пациентов и их близких: от диагностики и лечения до реабилитации после терапии и операций. Материалами платформы уже воспользовались свыше 15 млн человек в России и странах СНГ.