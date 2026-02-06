Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 14:37

Чат-ботом «Просвет» воспользовались свыше 73 тыс. пользователей

Фото: Пресс-служба Everland
Читайте нас в Дзен

Чат-ботом «Просвет» воспользовались свыше 73 тыс. пользователей. Его запустили программа «Онконавигатор», проект Совкомбанка «Технологии Добра» и компания TWIN в сентябре 2025 года. Ключевой целью «Просвета» стала комплексная информационная поддержка онкопациентов и их близких. Чат-бот создали на сайте «Онконавигатор».

Более 73 тыс. обращений менее чем за полгода — это подтверждение реальной востребованности чат-бота. Люди приходят за конкретными действиями и получают их в удобной форме. Наша задача — развивать сервис там, где он нужен пользователям. Разработка чат-бота для нового мессенджера — логичный шаг к масштабированию помощи, — подчеркнул гендиректор Совкомбанк Технологии, лидер проектов «Технологии Добра» и «Совкомбанк про добро» Вячеслав Литовченко.

Изначально чат-бот интегрировали на сайт «Онконавигатора» и двух платформах: Telegram и «ВКонтакте». Однако с февраля 2026 года «Просвет» внедрят и на платформу МАХ. Пользователи чат-бота интересуются тем, как снизить риск развития рака с помощью онкопрофилактики. Помимо этого, они регулярно обращаются за бесплатной психологической помощью. В таких случаях «Просвет» направляет людей в сервис «Ясное утро».

Всего на сайте «Онконавигатор» представлены 40 подробных дорожных карт, охватывающих лечение различных видов рака. Вся информация прошла проверку и получила одобрение ведущих российских онкологов. Ресурс дает ответы на ключевые вопросы пациентов и их близких: от диагностики и лечения до реабилитации после терапии и операций. Материалами платформы уже воспользовались свыше 15 млн человек в России и странах СНГ.

общество
чат-боты
заболевания
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боль и слезы сына, венок от Малахова: фото прощания с ведущей КВН Жильцовой
Адский месяц — ледяные дожди и гололед: как изменился прогноз на февраль
У Вены запросили награду для спасавших советских пленных женщины
Сабуров не смог получить российский ВНЖ из-за проваленного теста по истории
Более 18 тонн зараженных помидоров из Узбекистана выявили в Новосибирске
Омбудсмен Львова-Белова рассказала, как безопасно пользоваться интернетом
Маленькая девочка из Москвы чуть не распорола себе рот опасной булочкой
Стала известна правда об отношениях дочери Баталова с сестрой по отцу
«Свела в могилу соседа»: Скороходова осудила покойную вдову Баталова
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» ждет второго ребенка
Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета
«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота
Врач перечислил факторы, которые помогут в похудении к лету
Аршавин отказался считать «Спартак» топ-клубом
Жителя Подмосковья осудили за нападение на восьмилетнюю девочку в Балашихе
В парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион
У супруги Нурлана Сабурова нашли бизнес в России
«Будьте честны!»: Медведев обрушился с критикой на США за слова о ДСНВ
В ГД рассказали, когда ждать первого снижения ключевой ставки в 2026 году
Прохладный дождь и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.