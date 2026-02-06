Стало известно, что сделала жена Сабурова незадолго до его задержания

Жена комика Нурлана Сабурова Диана выставила на продажу брендовые вещи из личного гардероба за несколько часов до задержания артиста в аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал SHOT. В день инцидента комику закрыли въезд в Россию сроком на 50 лет.
В числе наиболее дорогих лотов девушка указала сумку Hermes Herbag стоимостью 120 тыс. рублей и сумку Jacquemus за 40 тыс. рублей. Вещи выставлены на продажу за полцены.
Кроме того, девушка выставила на продажу другие предметы одежды из своего гардероба. Рубашка You Wanna она оценила в 4,3 тыс. рублей, костюм в горох того же бренда — в 10,8 тыс. рублей. Вечернее платье «бардак» Сабурова предложила за 5,4 тыс. рублей, боди Mage — за 5 тыс. рублей, поло Massimo Dutti — за 3,2 тыс. рублей, пиджак Lime — за 5,5 тыс. рублей.
Ранее появилась информация, что Сабурову запретили въезд в Россию из-за высказываний, критикующих специальную военную операцию, а также из-за попыток незаконно легализоваться в стране. Комик прибыл из Дубая в аэропорт Внуково, где пограничники провели его в изолированное помещение и вручили официальное уведомление.
Позже Диана Сабурова сообщила в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), что отправилась на «тренировку по расписанию». Сам артист в это время находился в московском аэропорту.