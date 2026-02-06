Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 14:30

Стало известно, что сделала жена Сабурова незадолго до его задержания

Жена Сабурова выставила брендовые вещи на продажу перед его задержанием

Жена комика Нурлана Сабурова Диана Жена комика Нурлана Сабурова Диана Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Жена комика Нурлана Сабурова Диана выставила на продажу брендовые вещи из личного гардероба за несколько часов до задержания артиста в аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал SHOT. В день инцидента комику закрыли въезд в Россию сроком на 50 лет.

В числе наиболее дорогих лотов девушка указала сумку Hermes Herbag стоимостью 120 тыс. рублей и сумку Jacquemus за 40 тыс. рублей. Вещи выставлены на продажу за полцены.

Кроме того, девушка выставила на продажу другие предметы одежды из своего гардероба. Рубашка You Wanna она оценила в 4,3 тыс. рублей, костюм в горох того же бренда — в 10,8 тыс. рублей. Вечернее платье «бардак» Сабурова предложила за 5,4 тыс. рублей, боди Mage — за 5 тыс. рублей, поло Massimo Dutti — за 3,2 тыс. рублей, пиджак Lime — за 5,5 тыс. рублей.

Ранее появилась информация, что Сабурову запретили въезд в Россию из-за высказываний, критикующих специальную военную операцию, а также из-за попыток незаконно легализоваться в стране. Комик прибыл из Дубая в аэропорт Внуково, где пограничники провели его в изолированное помещение и вручили официальное уведомление.

Позже Диана Сабурова сообщила в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), что отправилась на «тренировку по расписанию». Сам артист в это время находился в московском аэропорту.

Нурлан Сабуров
комики
задержания
жены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боль и слезы сына, венок от Малахова: фото прощания с ведущей КВН Жильцовой
Адский месяц — ледяные дожди и гололед: как изменился прогноз на февраль
У Вены запросили награду для спасавших советских пленных женщины
Сабуров не смог получить российский ВНЖ из-за проваленного теста по истории
Более 18 тонн зараженных помидоров из Узбекистана выявили в Новосибирске
Омбудсмен Львова-Белова рассказала, как безопасно пользоваться интернетом
Маленькая девочка из Москвы чуть не распорола себе рот опасной булочкой
Стала известна правда об отношениях дочери Баталова с сестрой по отцу
«Свела в могилу соседа»: Скороходова осудила покойную вдову Баталова
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» ждет второго ребенка
Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета
«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота
Врач перечислил факторы, которые помогут в похудении к лету
Аршавин отказался считать «Спартак» топ-клубом
Жителя Подмосковья осудили за нападение на восьмилетнюю девочку в Балашихе
В парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион
У супруги Нурлана Сабурова нашли бизнес в России
«Будьте честны!»: Медведев обрушился с критикой на США за слова о ДСНВ
В ГД рассказали, когда ждать первого снижения ключевой ставки в 2026 году
Прохладный дождь и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.