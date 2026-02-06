Стало известно, что сделала жена Сабурова незадолго до его задержания Жена Сабурова выставила брендовые вещи на продажу перед его задержанием

Жена комика Нурлана Сабурова Диана выставила на продажу брендовые вещи из личного гардероба за несколько часов до задержания артиста в аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал SHOT. В день инцидента комику закрыли въезд в Россию сроком на 50 лет.

В числе наиболее дорогих лотов девушка указала сумку Hermes Herbag стоимостью 120 тыс. рублей и сумку Jacquemus за 40 тыс. рублей. Вещи выставлены на продажу за полцены.

Кроме того, девушка выставила на продажу другие предметы одежды из своего гардероба. Рубашка You Wanna она оценила в 4,3 тыс. рублей, костюм в горох того же бренда — в 10,8 тыс. рублей. Вечернее платье «бардак» Сабурова предложила за 5,4 тыс. рублей, боди Mage — за 5 тыс. рублей, поло Massimo Dutti — за 3,2 тыс. рублей, пиджак Lime — за 5,5 тыс. рублей.

Ранее появилась информация, что Сабурову запретили въезд в Россию из-за высказываний, критикующих специальную военную операцию, а также из-за попыток незаконно легализоваться в стране. Комик прибыл из Дубая в аэропорт Внуково, где пограничники провели его в изолированное помещение и вручили официальное уведомление.

Позже Диана Сабурова сообщила в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), что отправилась на «тренировку по расписанию». Сам артист в это время находился в московском аэропорту.