Картофельный кугель: вкуснющий запеченный гарнир для мяса, курицы или рыбы

Картофельный кугель — это вкуснющий запеченный гарнир для мяса, курицы или рыбы. При запекании в духовке края и верх кугеля превращаются в хрустящую золотистую корочку, а середина остается невероятно нежной.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 1 крупная луковица, 3 яйца, 2-3 ст. л. крахмала, 2-3 зубчика чеснока, соль, черный перец по вкусу. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Важный момент: чтобы картофель не потемнел, можно натирать его непосредственно в миску с холодной водой, а затем отжать всю лишнюю жидкость через марлю или сито — это сделает кугель более плотным. Лук натрите на мелкой терке. В большой миске смешайте отжатый тертый картофель, лук, яйца, пропущенный через пресс чеснок, крахмал, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте духовку до 180-190°C. Форму для запекания обильно смажьте маслом. Выложите в нее картофельную массу. Сверху можно сбрызнуть маслом для лучшей корочки. Запекайте в разогретой духовке 50-60 минут. Дайте кугелю немного остыть в форме, чтобы он лучше держал форму при нарезке.

