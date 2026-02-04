Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:36

Картофельный кугель: вкуснющий запеченный гарнир для мяса, курицы или рыбы

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Картофельный кугель — это вкуснющий запеченный гарнир для мяса, курицы или рыбы. При запекании в духовке края и верх кугеля превращаются в хрустящую золотистую корочку, а середина остается невероятно нежной.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 1 крупная луковица, 3 яйца, 2-3 ст. л. крахмала, 2-3 зубчика чеснока, соль, черный перец по вкусу. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Важный момент: чтобы картофель не потемнел, можно натирать его непосредственно в миску с холодной водой, а затем отжать всю лишнюю жидкость через марлю или сито — это сделает кугель более плотным. Лук натрите на мелкой терке. В большой миске смешайте отжатый тертый картофель, лук, яйца, пропущенный через пресс чеснок, крахмал, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте духовку до 180-190°C. Форму для запекания обильно смажьте маслом. Выложите в нее картофельную массу. Сверху можно сбрызнуть маслом для лучшей корочки. Запекайте в разогретой духовке 50-60 минут. Дайте кугелю немного остыть в форме, чтобы он лучше держал форму при нарезке.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные драники — полностью пропекаются и не растекаются на сковороде.

Проверено редакцией
Читайте также
Бросил апельсин в кипящее масло — получил обалденную вкуснятину на десерт: случайный рецепт
Общество
Бросил апельсин в кипящее масло — получил обалденную вкуснятину на десерт: случайный рецепт
Этот маринованный лук съедают быстрее шашлыка — рецепт узнала в Адлере: сладкий и совсем не горчит
Общество
Этот маринованный лук съедают быстрее шашлыка — рецепт узнала в Адлере: сладкий и совсем не горчит
Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество
Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Вместо бургеров и шаурмы: пита — новая любовь. Кармашки с картошкой и ветчиной — просто и вкусно
Общество
Вместо бургеров и шаурмы: пита — новая любовь. Кармашки с картошкой и ветчиной — просто и вкусно
Две картошки, яйцо и ложка сметаны. Воздушные картофельные кныши с укропом и аппетитной сырной начинкой
Общество
Две картошки, яйцо и ложка сметаны. Воздушные картофельные кныши с укропом и аппетитной сырной начинкой
картошка
рецепты
гарниры
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.