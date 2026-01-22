Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 13:28

Удачный рецепт картофельных драников: полностью пропекаются и не растекаются на сковороде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Откройте для себя удачный рецепт картофельных драников, которые полностью пропекаются и не растекаются на сковороде. У вас получатся оладьи с поджаристой корочкой, скрывающей сочную и нежную картофельную сердцевину.

Вам понадобятся: 5-6 крупных картофелин, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 2-3 ст. л. муки, соль, молотый черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель и лук очистите. Натрите их на мелкой терке. Важный шаг: немедленно отожмите из полученной массы как можно больше лишней жидкости, используя марлю или просто аккуратно надавливая ложкой. Это ключ к тому, чтобы тесто не было водянистым. В отжатую картофельно-луковую смесь добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной консистенции, напоминающей густую сметану. Разогрейте на среднем огне сковороду с достаточным количеством масла (оно должно покрывать дно). Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Жарьте драники по 3–4 минуты с каждой стороны до равномерного золотисто-коричневого цвета. Готовые драники выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты из пекинской капусты — хрустящие снаружи и сочные внутри.

