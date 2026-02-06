Раскрыты планы бизнесмена Шишкарева по сделке с Росатомом Совладелец ГК «Дело» Шишкарев обратился в ФАС для выкупа доли у Росатома

Совладелец группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев намерен приобрести 49% в управляющей компании «Дело», которые в настоящее время принадлежат госкорпорации «Росатом», сообщил РБК его представитель. Для этого бизнесмен уже направил соответствующее ходатайство в Федеральную антимонопольную службу.

В свою очередь, представитель Росатома заявил, что корпорация не подавала встречного ходатайства о выкупе доли Шишкарева. Компания стала акционером «Дела» в 2019 году, изначально приобретя 30% в управляющей компании, а затем увеличив свою долю до 49% в 2022 году.

ГК «Дело» является крупнейшим в России оператором в сфере транспортной логистики. По данным компании, она лидирует в стране по морской перевалке и железнодорожной транспортировке контейнеров, а также по глубоководной перевалке зерна. Ключевыми активами холдинга выступают ведущий железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер» и один из крупнейших портовых операторов Global Ports.

Ранее Шишкарев опроверг сообщения о своем задержании в ОАЭ. Он сообщил, что общался с правоохранительными органами по факту заявления гражданина Украины Е. Н. Подгаецкого. Последний обвинил предпринимателя в личных угрозах. Бизнесмен подчеркнул, что долгое время не контактировал с этим человеком и считает его слова полностью ложными.