Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 18:25

Раскрыты планы бизнесмена Шишкарева по сделке с Росатомом

Совладелец ГК «Дело» Шишкарев обратился в ФАС для выкупа доли у Росатома

Сергей Шишкарев Сергей Шишкарев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Совладелец группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев намерен приобрести 49% в управляющей компании «Дело», которые в настоящее время принадлежат госкорпорации «Росатом», сообщил РБК его представитель. Для этого бизнесмен уже направил соответствующее ходатайство в Федеральную антимонопольную службу.

В свою очередь, представитель Росатома заявил, что корпорация не подавала встречного ходатайства о выкупе доли Шишкарева. Компания стала акционером «Дела» в 2019 году, изначально приобретя 30% в управляющей компании, а затем увеличив свою долю до 49% в 2022 году.

ГК «Дело» является крупнейшим в России оператором в сфере транспортной логистики. По данным компании, она лидирует в стране по морской перевалке и железнодорожной транспортировке контейнеров, а также по глубоководной перевалке зерна. Ключевыми активами холдинга выступают ведущий железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер» и один из крупнейших портовых операторов Global Ports.

Ранее Шишкарев опроверг сообщения о своем задержании в ОАЭ. Он сообщил, что общался с правоохранительными органами по факту заявления гражданина Украины Е. Н. Подгаецкого. Последний обвинил предпринимателя в личных угрозах. Бизнесмен подчеркнул, что долгое время не контактировал с этим человеком и считает его слова полностью ложными.

Россия
Сергей Шишкарёв
бизнес
Росатом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава государства поздравил Эрнста с 65-летием
В Омане сообщили о результатах «очень серьезных» переговоров Ирана и США
Экс-министра обороны Словакии обвинили в обмане правительства ради Украины
Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
В Нидерландах увидели опасность для цифрового суверенитета
Трескучие морозы и дубак до -19? Погода в Москве в начале недели: что ждать
В российском регионе появились автомобили с новым кодом
МИД России посоветовал оформлять загранпаспорта на 10 лет
Капитан спас весь взвод: ветеран СВО о жизни в окопах и возвращении домой
Германия может превратиться в нового военного гегемона Европы
Названо количество жертв масштабного урагана на Филиппинах
Следователь указал на роковую деталь в убийстве сына Каддафи
Стало известно, где и когда похоронят экс-главкома ВМФ России Куроедова
В МИД обвинили Запад в попытках втянуть РФ в скандал вокруг файлов Эпштейна
Нидерланды устали быть крупнейшим донором для Украины
Раскрыты планы бизнесмена Шишкарева по сделке с Росатомом
В США увидели желание Трампа наладить связи с Россией
Стармер, на выход? Премьеру Британии грозит отставка, кто подставил
Упомянутая в файлах Эпштейна кронпринцесса Норвегии принесла извинения
Российские школьники оставили позади Запад по золоту на олимпиадах
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.