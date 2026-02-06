В МИД обвинили Запад в попытках втянуть РФ в скандал вокруг файлов Эпштейна МИД: западные пропагандисты пытаются втянуть Россию в скандал с файлами Эпштейна

Пропагандистские круги на Западе пытаются вовлечь Россию и другие непричастные страны в скандал вокруг рассекреченных файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна, следует из заявления МИД РФ в разделе «антифейк». Так министерство отреагировало на сгенерированное нейросетями видео, в котором представитель МИД РФ Мария Захарова якобы отказывается признавать документы по этому делу.

Цель манипуляции очевидна — создать впечатление, будто бы мы нервничаем и оправдываемся. На деле же все с точностью да наоборот. Чем громче западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные страны в скандал, тем больше они сами раскрывают свою лживую сущность. Сегодня она уже на всеобщем обозрении, — заявили в МИД.

Ранее Захарова прокомментировала обнародованные подробности дела Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Дипломат назвала их «настоящим адом». Она обратила внимание, что западные страны намеренно скрывают преступления, если в них замешаны члены так называемых мировых элит.