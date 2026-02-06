Стармер, на выход? Премьеру Британии грозит отставка, кто подставил

В Британии полиция начала уголовное расследование в отношении влиятельного лейбориста Питера Мандельсона из-за дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном. В результате политик был вынужден выйти из состава палаты лордов. Под угрозой отставки оказался премьер-министр Кир Стармер. Он знал о дружбе Мандельсона с Эпштейном, но все равно продвинул его на пост посла в США. Удастся ли главе кабмина «отмыться» от скандала, насколько велика вероятность его ухода — в материале NEWS.ru.

Что сказал Стармер жертвам педофила Эпштейна

4 февраля в ходе пресс-конференции, которую транслировали национальные телеканалы Великобритании, премьер-министр Кир Стармер принес извинения жертвам американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он заявил, что сожалеет о назначении послом в США Питера Мандельсона, который поддерживал дружеские отношения с педофилом.

«Жертвы Эпштейна сталкивались с задержками в привлечении виновных к ответственности, и им слишком часто отказывали в этом. Я прошу прощения. Сожалею о том, что с вами сделали. Сожалею, что так много людей, обладающих властью, подвели вас. Прошу прощения, что мы поверили лжи Мандельсона и назначили его. Сожалею, что даже сейчас вы вынуждены наблюдать, как эта история снова разворачивается публично», — подчеркнул Стармер.

Он пообещал лишить экс-посла титула пэра и обнародовать информацию о нем, не раскрывая лишь документы, засекреченные в интересах национальной безопасности.

Мандельсон добровольно вышел из состава палаты лордов, сказал спикер верхней палаты британского парламента Майкл Форсайт.

Ранее стало известно, что Мандельсона могут лишить пенсии, которую выплачивает ЕС. С 2004 по 2008 год он был еврокомиссаром по торговле. После ухода на пенсию экс-посол получал ежегодные выплаты в размере 31 тыс. фунтов стерлингов (примерно 3,3 млн рублей).

Почему и как Мандельсона назначили послом Британии в США

Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале 2025-го. В сентябре того же года МИД королевства объявил о прекращении его полномочий. В то время в СМИ всплыла переписка с Эпштейном, в которой Мандельсон называл финансиста лучшим другом и призывал бороться за досрочное освобождение.

Назначая Мандельсона послом в США, британцы рассчитывали на его контакты во властных кругах этой страны, заявил политолог Юрий Светов. Проще всего было воспользоваться связями через Эпштейна, который позиционировался как центр, собирающий элиту разных кланов, отметил он.

«Кроме того, у Мандельсона и Эпштейна совпадала национальная идентичность, что способствовало их знакомству, — пояснил собеседник NEWS.ru. — В Британии исходили из соображений получить влиятельную фигуру. Но когда всплывают неприятные подробности, начинаются оправдания и попытки ограничения последствий».

Как пошатнулись позиции Стармера из-за скандала вокруг Мандельсона

Несмотря на публичные извинения премьера, оппозиция призвала объявить ему вотум недоверия. Лидер консерваторов Кеми Баденок обратилась к депутатам правящей Лейбористской партии с просьбой поддержать ее инициативу.

«Депутаты Лейбористской партии должны поступить правильно. <…> Его придется убрать с Даунинг-стрит. Поэтому я делаю им предложение, если они хотят перемен, в которых нуждается страна: приходите и поговорите с моими сторонниками, давайте серьезно обсудим вотум недоверия», — заявила Баденок.

К ее призыву присоединились либеральные демократы — третья по влиянию политическая сила Британии. Лидер партии Эд Дэйви потребовал немедленно провести голосование, чтобы положить конец лейбористской мыльной опере.

Избежит ли Стармер отставки с поста премьера

Стармер может поступить так же, как делали другие лидеры в похожих ситуациях, считает Светов. Он может пожертвовать какой-нибудь фигурой в своем окружении, сделав вид, что ничего не знал и не понимал.

«Если удастся купировать скандал, то Стармер сможет продержаться. Но у него низкий рейтинг. По прогнозам, лейбористы рискуют проиграть муниципальные выборы в мае, — сказал аналитик. — Когда общественное недовольство и экономические проблемы сложатся вместе, у Стармера могут возникнуть серьезные проблемы. Шансы на его отставку есть».

Он напомнил, что пост премьера в Британии в последние годы очень нестабилен. После Терезы Мэй были Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак, а теперь Стармер.

О чем свидетельствует скандал с Мандельсоном

У британских политиков большой опыт «отмывания» самых разных грязных дел, отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Только этой ночью я видел, наверное, три‑четыре источника из разных стран, где упоминаются руководители европейских государств, связанные с Эпштейном, — рассказал парламентарий NEWS.ru. — Все это говорит о том, что мир, к сожалению, погряз в непристойностях, которые для верующих людей свидетельствуют о провале и порочности современной системы. Политики, финансисты и прочие лица, пытающиеся управлять жизнями своих и чужих граждан, проявляют низменные стороны жизни — это тревожно. Думаю, мы еще многое увидим и услышим».

