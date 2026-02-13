Новые рекомендации британского Минобразования допустили «полную социальную трансформацию» для учеников начальной школы, включая четырехлетних детей, сомневающихся в своей половой идентичности (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Daily Mail. Консервативная оппозиция раскритиковала инициативу лейбористского правительства, заявив, что в начальной школе не место вопросам смены местоимений.

Дети в начальной школе вообще не должны сталкиваться с вопросами изменения местоимений. Но что действительно шокирует, так это то, что рекомендации лейбористов дают возможность обращения с четырехлетними детьми способом, который не соответствует их биологическому полу, — отметила консерватор Лора Тротт.

Ранее Министерство образования США подвергло резкой критике школы Калифорнии, которые, по данным ведомства, скрывали от родителей факты смены пола их детьми. Чиновников обвинили в пособничестве «гендерным переходам» и разработке схем утаивания информации.

Кроме того, в Министерстве информатизации Польши сообщили об изменении формулировок в свидетельствах о браке — термины «муж» и «жена» заменят на «первый супруг» и «второй супруг». Это решение позволит оформлять документы о заключении брака для однополых пар.