13 февраля 2026 в 16:20

Британским четырехлеткам разрешили менять пол прямо в школе

Минобразования Британии узаконило смену пола для младшеклассников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новые рекомендации британского Минобразования допустили «полную социальную трансформацию» для учеников начальной школы, включая четырехлетних детей, сомневающихся в своей половой идентичности (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Daily Mail. Консервативная оппозиция раскритиковала инициативу лейбористского правительства, заявив, что в начальной школе не место вопросам смены местоимений.

Дети в начальной школе вообще не должны сталкиваться с вопросами изменения местоимений. Но что действительно шокирует, так это то, что рекомендации лейбористов дают возможность обращения с четырехлетними детьми способом, который не соответствует их биологическому полу, — отметила консерватор Лора Тротт.

Ранее Министерство образования США подвергло резкой критике школы Калифорнии, которые, по данным ведомства, скрывали от родителей факты смены пола их детьми. Чиновников обвинили в пособничестве «гендерным переходам» и разработке схем утаивания информации.

Кроме того, в Министерстве информатизации Польши сообщили об изменении формулировок в свидетельствах о браке — термины «муж» и «жена» заменят на «первый супруг» и «второй супруг». Это решение позволит оформлять документы о заключении брака для однополых пар.

Великобритания
ЛГБТ
смена пола
образование
лейбористы
