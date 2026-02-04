Экс-посол Великобритании может остаться без пенсии из-за связи с Эпштейном

Экс-посол Великобритании может остаться без пенсии из-за связи с Эпштейном Питера Мандельсона могут лишить пенсии ЕС из-за упоминания в файлах Эпштейна

Бывшего посла Великобритании в Вашингтоне Питера Мандельсона могут лишить пенсии, которую выплачивает ЕС, передает Telegraph. Это связано с упоминанием его имени в скандальных файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Мандельсона могут лишить пенсии, выплачиваемой ЕС, из-за его связей с Джеффри Эпштейном, — говорится в материале.

С 2004 по 2008 год Мандельсон был еврокомиссаром по торговле. После ухода на пенсию он будет получать ежегодные выплаты в размере 31 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 3,3 млн рублей.

Правила Евросоюза предусматривают, что пенсия сохраняется только при добросовестном и осмотрительном поведении экс-посла в вопросе использования льгот и назначений после завершения службы. Теперь Еврокомиссия должна решить, нарушил ли Мандельсон правила деловой этики.

Ранее сообщалось, что в недавно обнародованных документах по делу Эпштейна, который при жизни обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, было зафиксировано свыше 38 тыс. упоминаний президента США Дональда Трампа, его жены и его резиденции Мар-а-Лаго. Однако прямых переписок не было найдено.