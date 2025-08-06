В Кремле ответили, когда раскроют подробности встречи Путина и Уиткоффа

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 17:40

Кремль подробно расскажет об итогах переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом после того, как американский политик доложит о ее результатах хозяину Белого дома Дональду Трампу, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, сейчас всей полнотой информации владеет только Путин, передает РИА Новости.

Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно, — ответил Ушаков.

Ранее самолет Gulfstream, на борту которого, предположительно, находился Уиткофф, вылетел из Москвы. Он провел встречу с Путиным в Москве. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

Как объяснил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, переговоры Путина и Уиткоффа продлились три часа из-за осложнений, вызванных ультиматумом Трампа в адрес России. Его срок истекает уже 8 августа.

Россия
США
переговоры
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Юрий Ушаков
Кремль
