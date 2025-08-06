Самолет со спецпосланником президента США вылетел из Москвы

Самолет Gulfstream, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы. 6 августа в столице он провел встречу с лидером России Владимиром Путиным.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как полезные и конструктивные. По его словам, встреча состоялась утром 6 августа в Кремле, где стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

Вместе с тем депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что трехчасовая продолжительность переговоров была связана с осложнениями из-за ультиматума президента США Дональда Трампа. По его мнению, стороны детально обсудили позиции обеих стран по широкому кругу вопросов, включая политические и экономические аспекты сотрудничества.

Кроме того, австрийский аналитик Герхард Манготт назвал визит Уиткоффа «миссией в последнюю минуту» перед истечением срока американского ультиматума. Эксперт также скептично отнесся к возможности достижения компромисса по украинскому кризису в текущих условиях.