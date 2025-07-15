Один из союзников Украины отказался закупать для нее оружие

Один из союзников Украины отказался закупать для нее оружие Премьер Чехии: Прага не станет закупать оружие для Киева по сделке НАТО и США

Чехия не будет присоединяться к закупке странами НАТО американских вооружений для передачи их Украине в рамках соответствующего соглашения, заявил премьер-министр республики Петр Фиала в беседе с изданием Publico. По его словам, Прага намерена помогать Киеву другими способами.

Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту (президента США Дональда Трампа. — NEWS.ru), — сказал Фиала.

Ранее Трамп подтвердил, что Украина получит от Соединенных Штатов дополнительное вооружение. Как уточнил президент, речь также идет о снарядах к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз. Вопрос поставок обсуждался в рамках встречи главы Белого дома с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Передачу ракет для Patriot Трамп обосновал необходимостью Киева защищаться.

В свою очередь американский сенатор Линдси Грэм предсказал беспрецедентное увеличение объемов и темпов поставок западного вооружения Украине в ближайшее время. По его словам, Трамп сможет использовать ранее выделенные средства и получит новые инструменты для давления.