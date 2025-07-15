Молдавию вооружат до зубов: НАТО готовит плацдарм для удара по РФ

Служба внешней разведки России заявила, что НАТО пытается ускорить милитаризацию Молдавии. По задумке Альянса, впоследствии эта страна станет удобным плацдармом для борьбы с РФ. Для реализации своего плана военно-политический блок может задействовать Приднестровье, где находятся крупнейшие в Европе склады артиллерийских боеприпасов, а также размещены российские миротворцы. Есть ли угроза для военнослужащих РФ — в материале NEWS.ru.

НАТО готовится превратить Молдавию в передовой плацдарм на восточном фланге

По информации СВР, Североатлантический альянс готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией.

«В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в передовой плацдарм Альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине», — говорится в сообщении.

СВР отмечает, что на территории республики реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов. Как уточнило ведомство, власти модернизируют молдавские аэропорты Маркулешты и Бельцы для приема большого количества военной авиации. Кроме того, в страну были переброшены военные инструкторы из стран Блока и развертываются учебно-тренировочные центры.

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что в докладе СВР приведены факты, которые подтверждаются последними новостями из Молдавии. Он напомнил, что недавно военные этой республики вернулись из Румынии, где принимали участие в маневрах НАТО Siber Guardian 25. Кроме того, дунайский порт Джурджулешты был передан румынам — теперь через него идет снабжение украинской армии.

«Молдавию последовательно и технично втягивают в конфликт. Во время последнего саммита ЕС страну включили в программу „Перевооружение Европы“. Частью закрытых договоренностей была отправка на Украину до 70 тыс. молдавских военных. Часть из них доехала и была уничтожена точным российским ракетным ударом под херсонским селом Давыдов Брод. Министр обороны Молдавии объявил, что в будущем году расходы на оборону будут повышены вдвое. Молдавия может стать следующей Украиной. По крайней мере, именно к этому готовит ее Запад», — высказал мнение парламентарий.

Какую угрозу НАТО представляет для Приднестровья

В сентябре 2025 года в Молдавии пройдут парламентские выборы, участие в которых примет правящая партия, основанная президентом республики Майей Санду. В СВР отмечают, что в случае победы этой политической силы Санду планирует отменить нейтральный статус Молдавии, закрепленный в конституции. Это решение откроет путь солдатам НАТО в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), сказал депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. По его мнению, у блока уже есть план нападения на Приднестровье.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец в разговоре с NEWS.ru отметил, что в селе Колбасна на территории ПМР с 1940-х находится крупнейший склад артиллерийских боеприпасов. В советское время он служил стратегическим арсеналом Западного военного округа. В наши дни, подчеркнул эксперт, были предприняты попытки нападения на этот объект, расположенный в паре километров от границы с Украиной.

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«Хорошо, что попытки подрыва этих складов были пресечены. Если этот арсенал взлетит на воздух, в Австралии подстаканники будут дрожать, а на месте взрыва образуется воронка размером в два стадиона. Украина пыталась пронюхать, можно ли хоть какие-то боеприпасы и снаряды использовать для своих нужд. Но их состояние убогое, ржавое и нетехнологичное. Это признали даже молдаване», — сказал он.

Экс-председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба заявил, что новые провокации в отношении склада оружия в Колбасне маловероятны, но не исключены полностью.

«Лучше держать ухо востро, чтобы пресечь любую попытку провокации. Все компоненты, связанные с обеспечением мира и безопасности на уровне соприкосновения между Приднестровьем и Молдовой, должны быть приведены в состояние наивысшей готовности. Это деятельность объединенной контрольной комиссии, блокпостов, ведущих мониторинг по линии соприкосновения, и оперативной группировки российских войск, которая на законных основаниях находится на территории ПМР. Она должна обеспечить сохранность этого имущества», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Молдавия попытается дискредитировать миротворцев РФ?

Российский миротворческий контингент находится в ПМР с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта в 1992 году. Кроме того, в непризнанной республике расположена оперативная группа войск РФ, которая занимается охраной оставшегося с советских времен военного имущества и снаряжения. Власти Молдавии неоднократно требовали вывода этих сил.

Баранец отметил, что на фоне милитаризации Молдавии следует ожидать любых провокаций в отношении российских миротворцев.

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«Такое уже случалось, когда нападали на воинов нашей оперативной группы. Много раз Молдавия перекрывала воздушное пространство, когда нам надо было доставить провиант или еще что-нибудь. Давление на Приднестровье и на нашу группировку уже есть», — отметил обозреватель.

Щерба также не исключил провокаций, которые, по его словам, будут организованы в политической плоскости. Кишинев попытается дискредитировать российских военных в Приднестровье, сказал экс-председатель Верховного совета ПМР.

«Провокации будут идти по широкому спектру, по всей линии, связанной с мнимыми политическими, экономическими и военными угрозами, которые якобы исходят от России. Эта риторика уже обкатана Западом — в ПМР будут использованы те же средства, что имели место в соседней Румынии», — резюмировал Щерба.

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