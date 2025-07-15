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15 июля 2025 в 17:15

Лавров: НАТО использует Украину в качестве наконечника против России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Североатлантический альянс использует Киев в качестве наконечника своих ударов против Москвы, хотя и все менее и менее заметных, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета глав МИД ШОС в Тяньцзине. По его словам, которые приводит РИА Новости, страны НАТО при расширении на Восток столкнулись с препятствием в виде украинского государства, однако продолжают делать вид, что «доведут дело до конца».

А параллельно с тем, как они используют Украину в качестве наконечника своих ударов против России, хотя и все менее и менее заметных, параллельно они продвигаются и на Восток, — объяснил министр.

Ранее глава российского МИД заявил, что европейские лидеры запрещают правительству Украины вести переговоры с Москвой. Он напомнил, что меморандумы двух стран оказались противоположными, но в апреле 2022 года в Стамбуле удалось достичь некоторых договоренностей. Это является примером того, что при всех несовпадающих, прямо противоречащих друг другу позиций, всегда есть возможность разговора, указал глава ведомства по итогам заседания Совета глав МИД ШОС в Тяньцзине.

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