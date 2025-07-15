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15 июля 2025 в 16:18

В Госдуме объяснили, почему Молдавия может стать следующей Украиной

Депутат Журавлев: Запад готовит Молдавию к участи стать второй Украиной

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запад активно готовит Молдавию к вооруженному конфликту с Россией, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. По его словам, если Кишинев позволит втянуть себя в вооруженное противостояние, республика рискует стать второй Украиной.

Молдавские войска только что вернулись из Румынии, с учений НАТО Siber Guardian — 25, и таких совместных тренировок с Альянсом у них теперь по несколько десятков в год. По НАТОвскому стандарту модернизированы аэропорты Маркулешты и Бельцы, они теперь способны принимать тяжелую транспортную авиацию из США и Германии. Порт на Дунае Джурджулшты передан Румынии, и через него в том числе теперь идет снабжение оружием Украины. Молдавию последовательно и технично втягивают в войну, — сказал Журавлев.

Депутат добавил, что во время последнего саммита с ЕС страну включили в программу «Перевооружения Европы». Кроме того, частью закрытых договоренностей была отправка на Украину молдавских военных — до 70 000 человек. Некоторые из них уже доехали и даже были уничтожены точным российским ракетным ударом под херсонским селом Давыдов Брод, отметил парламентарий.

Министр обороны Молдавии объявил, что уже в будущем году расходы на оборону будут повышены вдвое. Так что в заявлении СВР — одни только факты, никаких домыслов, и они позволяют сделать вывод: Молдавия может стать следующей Украиной. По крайней мере, именно к этому готовит ее Запад, — заключил Журавлев.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что НАТО старается ускорить милитаризацию Молдавии. По задумке Альянса, впоследствии эта страна станет удобным плацдармом для борьбы с РФ. С этой целью на территории республики уже реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов.

Молдавия
Запад
Украина
Россия
Алексей Журавлев
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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