Лавров назвал Украину препятствием для расширения НАТО на восток Лавров: НАТО споткнулась об Украину при попытке продвижения на восток

НАТО споткнулась при попытке поглощения Украины в ходе продвижения своей инфраструктуры на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ШОС в Китае, трансляцию которой вел сайт российского внешнеполитического ведомства. Он отметил, что под этим расширением также можно понимать стремление Альянса в продвижении инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском регионе под видом таких объединений, как AUKUS.

Весь этот процесс отражает агрессивное продвижение НАТО на восток: они хотели поглотить Украину, споткнулись, но продолжают делать вид, что обязательно доведут дело до конца, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России отметил, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона о связи тайваньского вопроса с конфликтом на Украине звучат провокационно. По его словам, президент Пятой республики заявил, что НАТО не станет вмешиваться в дела Азии, если КНР позаботится о том, чтобы Северная Корея «не вмешивалась в дела Европы».

Прежде Лавров заявил, что европейские лидеры запрещают правительству Украины вести переговоры с Москвой. Он напомнил, что меморандумы двух стран оказались противоположными, но в апреле 2022 года в Стамбуле удалось достичь некоторых договоренностей.