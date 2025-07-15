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15 июля 2025 в 17:07

Лавров назвал Украину препятствием для расширения НАТО на восток

Лавров: НАТО споткнулась об Украину при попытке продвижения на восток

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

НАТО споткнулась при попытке поглощения Украины в ходе продвижения своей инфраструктуры на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ШОС в Китае, трансляцию которой вел сайт российского внешнеполитического ведомства. Он отметил, что под этим расширением также можно понимать стремление Альянса в продвижении инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском регионе под видом таких объединений, как AUKUS.

Весь этот процесс отражает агрессивное продвижение НАТО на восток: они хотели поглотить Украину, споткнулись, но продолжают делать вид, что обязательно доведут дело до конца, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России отметил, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона о связи тайваньского вопроса с конфликтом на Украине звучат провокационно. По его словам, президент Пятой республики заявил, что НАТО не станет вмешиваться в дела Азии, если КНР позаботится о том, чтобы Северная Корея «не вмешивалась в дела Европы».

Прежде Лавров заявил, что европейские лидеры запрещают правительству Украины вести переговоры с Москвой. Он напомнил, что меморандумы двух стран оказались противоположными, но в апреле 2022 года в Стамбуле удалось достичь некоторых договоренностей.

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