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15 июля 2025 в 15:49

Лавров счел провокацией слова Макрона о Тайване и Украине

Лавров счел провокационной увязку Макроном тайваньского вопроса с Украиной

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заявления французского лидера Эммануэля Макрона о связи тайваньского вопроса с конфликтом на Украине звучат провокационно, предупредил на пресс-конференции в Тяньцзине министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, президент Франции заявил, что НАТО не станет вмешиваться в дела Азии, если КНР позаботится о том, чтобы Северная Корея «не вмешивалась в дела Европы», сообщает ТАСС.

Как вам это? Если позволить России — тот же Макрон — брать под контроль часть Украины, то что может произойти с Тайванем? Это откровенно провокационные заявления, – сказал Лавров.

Ранее стало известно, что в ходе прямого эфира накануне Дня взятия Бастилии Макрон, обращаясь к военным, назвал Россию ключевой угрозой безопасности всего европейского континента. Президент Франции призвал европейские страны к консолидации перед лицом этой опасности. Будущее Европы, по его словам, напрямую зависит от способности континента эффективно самоорганизоваться для сдерживания российской угрозы во имя сохранения мира.

До этого стало известно, что Макрон лично дал указание главе Генштаба сделать провокационное заявление о России, о чем заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. По словам политика, глава государства за двое суток до своего важного обращения к военным потребовал от начальника Генштаба генерала Тьерри Буркхарда публично озвучить тезис о том, что Париж является для Москвы приоритетным врагом и главной мишенью.

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