Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ запустили 400 БПЛА на Москву

Вооруженные силы Украины запустили более 400 дронов на Москву с территории Сумской и Черниговской областей, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Однако, по его словам, благодаря работе российской системы ПВО большинство целей было нейтрализовано.

Скорее всего, большую часть БПЛА ВСУ, летевших на Москву, сбили над Брянской областью. Их уничтожали на третьем, втором рубеже. К дальнему Подмосковью могли пробиться около 40 украинских дронов. Противовоздушная оборона начинает работать еще в зоне боевых действий. Украинские дроны летят из Сумской и Черниговской областей. По факту ВСУ хотели осуществить налет дронов на столицу, но ПВО ВС РФ сработала лучше. Украинские войска тоже хитрят: ночью запускают БПЛА с машин, и они прилетают к рассвету, — прокомментировал Дандыкин.

Он подчеркнул, что ВСУ могут применять БПЛА-обманки, которые служат ложными целями. По словам эксперта, так Украина планировала налет дронов на Москву в преддверии саммита НАТО, однако эта попытка не увенчалась успехом. В то же время, предположил аналитик, в ответ на это российская армия может вновь нанести массированный удар по объектам ВСУ в Киеве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атака украинских беспилотников на столицу в ночь с 6 на 7 июля стала самой масштабной за последние два года. По его данным, за этот период в сторону Московского региона было запущено более 430 дронов ВСУ.