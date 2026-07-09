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09 июля 2026 в 17:02

Битбоксер из России сорвал овации на шоу талантов в США

Российский битбоксер Vahtang выступил в эфире шоу America's Got Talent

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российский битбоксер Вахтанг Каландадзе, выступающий под псевдонимом Vahtang, поразил публику на американском шоу талантов America's Got Talent, сообщили представители передачи на YouTube. После завершения номера члены жюри поднялись со своих мест и устроили артисту овации.

Vahtang потряс судей исполнением Black Betty в стиле «человек-сабвуфер», заслужив овации стоя! — прокомментировали организаторы видео с выступлением артиста.

Высоко оценили номер и российские знаменитости. Положительные отзывы оставили модель Алана Мамаева, актер Микаэл Арамян, певец Нодар Ревия и блогер Денис Косяков.

Каландадзе является восьмикратным чемпионом России по битбоксу, а в 2009 году завоевал серебро на чемпионате мира. В 2012 году он стал президентом Федерации битбокса, а год спустя получил премию МУЗ-ТВ в номинации «Лучший дуэт» вместе с Валерием Меладзе. В разное время артист сотрудничал с Петром Дрангой, Львом Лещенко, Антохой MC, а также коллективами «ВИА Гра», «Uma2rman» и «Моя Мишель».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал искусственный интеллект грубым заменителем настоящих артистов. Он предположил, что интерес к нейросетевой музыке является временным трендом, связанным с желанием публики вернуться к живому общению.

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