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09 июля 2026 в 15:35

Перестала выбрасывать переросшие огурцы — делаю из них икру на зиму. Гуще кабачковой, ароматнее баклажанной

Фото: D-NEWS.ru
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Беру огурцы, лук, морковь, перец и томатный сок — обжариваю, тушу, добавляю специи и зелень, а затем пюрирую блендером до однородной массы. Получается обалденная вкуснятина: икра густая, насыщенная, с пикантной остринкой чеснока и чили, с ярким овощным вкусом — идеально на хлеб, тосты или как закуска к мясу.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг огурцов, 200 г лука, 200 г моркови, 200 г сладкого перца, 300 мл томатного сока, 2 ч. ложки уксуса 9%, соль и сахар по вкусу, чеснок и чили по желанию, 15–20 г зелени, 50 мл растительного масла. Лук и перец мелко нарежьте, обжарьте с морковью. Добавьте натертые огурцы и томатный сок, тушите 20–25 минут. Добавьте соль, сахар, уксус, зелень и чеснок, тушите еще 5 минут. Пюрируйте блендером до однородности. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту икру — даже те, кто не любит огурцы, просили добавки! Она получается густой и ароматной. Кстати, вместо томатного сока можно взять томатную пасту, разведенную водой. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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