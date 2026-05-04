Макароны с яйцом и сыром на сковороде — готовим за 15 минут. Получается вкусное сбалансированное блюдо

Это как раз тот случай, когда из простых продуктов получается полноценный обед или ужин без лишней возни. Яйца дают нежность, сыр — насыщенность, а сливки делают текстуру мягкой и кремовой, почти как в карбонаре, только проще и быстрее.

В итоге — горячая сытная паста, которую едят и дети, и взрослые без уговоров.

Ингредиенты: спагетти — 200 г, яйца — 2 шт., сливки — около 80 мл, сыр твердый — 100 г, сливочное масло — 30 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Спагетти отвариваю в подсоленной воде до состояния аль денте — на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Сыр натираю на мелкой терке. Яйца разбиваю в миску, добавляю сливки, соль и перец, перемешиваю и вмешиваю половину сыра.

На сковороде растапливаю сливочное масло, перекладываю готовые макароны и быстро перемешиваю. Вливаю яично-сливочную смесь и на небольшом огне аккуратно перемешиваю около минуты — пока яйца схватятся, а сыр расплавится и обволочет макароны.

Важно не передержать: паста должна остаться нежной, а не поджаренной. Сразу раскладываю по тарелкам и посыпаю оставшимся сыром.

