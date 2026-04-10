10 апреля 2026 в 15:15

На Пасху в Германии готовят такие яйца: фаршированная закуска из обычных продуктов

Это классические Gefüllte Eier (фаршированные яйца) — нежные яйца с пикантной начинкой, которые на праздничном столе в Германии исчезают одними из первых.

Вкус получается мягкий, кремовый, с легкой остротой за счет горчицы — идеальная закуска, которая подходит ко всему.

Ингредиенты

Яйца — 6 шт., майонез — 2–3 ст. л., горчица — 1 ч. л., соль, перец по вкусу, паприка — по желанию, зелень — для подачи.

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и аккуратно очистите. Разрежьте пополам, выньте желтки и переложите в миску. Разомните их вилкой, добавьте майонез, горчицу, соль и перец, перемешайте до нежной кремовой массы. Полученную начинку выложите обратно в белки, посыпьте паприкой и украсьте зеленью.

Полезный совет

Попробуйте добавить в начинку мелко нарезанный маринованный огурец или немного копченого лосося — вкус станет ярче и интереснее, а привычная закуска заиграет по-новому.

яйца
Пасха
Германия
закуска
Ольга Шмырева
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
