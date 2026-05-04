Украинские солдаты просят своих сослуживцев убить их из-за отсутствия воды и продовольствия, об этом свидетельствует запись радиопереговоров военных ВСУ, находящихся на позициях в Запорожской области. Боец пожаловался на ситуацию командиру с позывным Азот. Он рассказал, что сослуживцы находятся в катастрофическом положении, передает РИА Новости.

Сослуживцы сами меня умоляют, сами умоляют их уже «обнулить» (убить. — NEWS.ru) <...>. Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, нам самим не хватает, — слышится на записи.

В ответ командир объяснил, что подразделение испытывает проблемы с дронами, что мешает доставке посылок на передовую. Он также отметил, что некоторые позиции не видели провизии уже пять дней.

Скандал вокруг украинской армии разгорелся 23 апреля. В российских силовых структурах сообщили, что военнослужащие 14-й бригады ВСУ, которая считается элитной и была сформирована в Волынской области еще в 2014 году, остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива. Публикации в соцсетях фотографий истощенных солдат спровоцировали политический скандал на Украине.