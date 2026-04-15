Слойки-трубочки с бананом — новый хит для занятых хозяек: быстро, вкусно, красиво

Беру слоеное тесто и бананы — обматываю, как трубочки, и через 15 минут на столе хрустящие ароматные слойки с нежной банановой начинкой. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для быстрого десерта к чаю или для угощения неожиданных гостей.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее слоистое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сладкий, слегка карамелизованный банан, который тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 3 банана, 1 яйцо для смазывания, сахарная пудра для посыпки. Бананы очистите и разрежьте каждый пополам. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, нарежьте на полоски шириной 2–3 см. Каждую полоску теста оберните вокруг половинки банана по спирали, слегка нахлестывая края. Выложите трубочки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 190 °С 12–15 минут до золотистого цвета. Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми — этот десерт исчезает быстрее, чем вы его испекли.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.