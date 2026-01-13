Создатели «Очень странных дел» сделали признание о съемках последней серии

У создателей сериала «Очень странные дела» Росса и Мэтта Дафферов не было готового сценария к финальному эпизоду даже после начала съемок, пишет Deadline со ссылкой на документальный фильма «One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5», который вышел на Netflix 12 января 2026 года. Ассистент производства Монтана Манискалько в фильме заявляет, что восьмую серию снимали, хотя она еще не была полностью написана, и съемочная группа сама не до конца понимала происходящее.

Не то чтобы мы не знаем, каким будет финал. В целом план у нас есть. Нам просто нужно его дописать, а времени катастрофически не хватает, — сказал Мэтт Даффер.

Он также отмечает, что он ни разу не прочитал весь восьмой эпизод от начала до конца, когда уже началась его съемка. По его словам, такого с ним еще не случалось, и ему это крайне не нравилось. Создатели также рассказали о сильном давлении во время работы со стороны продюсеров, а Netflix буквально осаждал их по поводу этого эпизода. Они охарактеризовали эти условия как самые сложные в своей карьере для написания сценария, отметив не только необходимость сделать историю идеальной, но и огромный объем внешнего шума.

Финал пятого сезона сериала вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Фанаты отметили множество незавершенных сюжетных линий, появление новых вопросов о вселенной и открытый финал, оставляющий неясной судьбу персонажа Одиннадцатой, которую играет Милли Бобби Браун. После выхода финальной серии появилась конспирологическая теория о девятой серии, которая должна дать ответы на все вопросы. Приверженцы теории предполагают, что финал восьмой серии на самом деле является видениями героев, находившихся под гипнозом главного антагониста Векны, роль которого исполнил Джейми Кэмпбелл-Бауэр. Однако создатели сериала официально опровергли эти слухи.

Ранее актер Финн Вулфхард, сыгравший в сериале роль Майка Уилера, объявил о перерыве в актерской карьере. Он сообщил, что на 2026 год у него нет утвержденных съемочных проектов. Артист планирует сосредоточиться на своем музыкальном коллективе The Aubreys. Вулфхард намерен посвятить время гастрольным турам и записи нового альбома.