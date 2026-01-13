Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 14:15

Создатели «Очень странных дел» сделали признание о съемках последней серии

Deadline: создатели «Очень странных дел» заявили об отсутствии сценария к финалу

Кадр из сериала «Очень странные дела», сезон 2 (2017) Кадр из сериала «Очень странные дела», сезон 2 (2017) Фото: imago stock&people/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

У создателей сериала «Очень странные дела» Росса и Мэтта Дафферов не было готового сценария к финальному эпизоду даже после начала съемок, пишет Deadline со ссылкой на документальный фильма «One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5», который вышел на Netflix 12 января 2026 года. Ассистент производства Монтана Манискалько в фильме заявляет, что восьмую серию снимали, хотя она еще не была полностью написана, и съемочная группа сама не до конца понимала происходящее.

Не то чтобы мы не знаем, каким будет финал. В целом план у нас есть. Нам просто нужно его дописать, а времени катастрофически не хватает, — сказал Мэтт Даффер.

Он также отмечает, что он ни разу не прочитал весь восьмой эпизод от начала до конца, когда уже началась его съемка. По его словам, такого с ним еще не случалось, и ему это крайне не нравилось. Создатели также рассказали о сильном давлении во время работы со стороны продюсеров, а Netflix буквально осаждал их по поводу этого эпизода. Они охарактеризовали эти условия как самые сложные в своей карьере для написания сценария, отметив не только необходимость сделать историю идеальной, но и огромный объем внешнего шума.

Финал пятого сезона сериала вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Фанаты отметили множество незавершенных сюжетных линий, появление новых вопросов о вселенной и открытый финал, оставляющий неясной судьбу персонажа Одиннадцатой, которую играет Милли Бобби Браун. После выхода финальной серии появилась конспирологическая теория о девятой серии, которая должна дать ответы на все вопросы. Приверженцы теории предполагают, что финал восьмой серии на самом деле является видениями героев, находившихся под гипнозом главного антагониста Векны, роль которого исполнил Джейми Кэмпбелл-Бауэр. Однако создатели сериала официально опровергли эти слухи.

Ранее актер Финн Вулфхард, сыгравший в сериале роль Майка Уилера, объявил о перерыве в актерской карьере. Он сообщил, что на 2026 год у него нет утвержденных съемочных проектов. Артист планирует сосредоточиться на своем музыкальном коллективе The Aubreys. Вулфхард намерен посвятить время гастрольным турам и записи нового альбома.

сериалы
культура
съемки
сценарии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме захотели привязать семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Девочку зажало в дверях автобуса в Москве
На популярном украинском курорте заметили туриста в пророссийской куртке
«С фото погибших родителей в руках»: Рудковская об отборе Наумова на ОИ
Лучший рецепт говядины — всего 100 калорий: готовим чашушули по-грузински
Володин призвал к отставке лидеров Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.