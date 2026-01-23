Трамп объяснил появление огромного синяка на левой руке Трамп рассказал, что ударился о стол на форуме в Давосе и получил синяк

В Давосе журналисты заметили у президента США Дональда Трампа огромный синяк на левой руке, передает RT. Хозяин Белого дома объяснил, что ударился о стол на экономическом форуме и пытался замаскировать синяк с помощью крема, но у него не получилось.

Я прищемил ее на столе, — заявил Трамп.

Ранее Трамп подтвердил планы на взаимные визиты с председателем Китая Си Цзиньпином. Американский лидер заявил, что ожидает приезда политика в США в конце 2026 года, об этом он рассказал журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Давоса в Вашингтон.

Также американский президент во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что дела в Венесуэле идут фантастически хорошо. Он также отметил, что США высоко ценят сотрудничество с этой страной.

До этого в Сети ранее распространилось видео, на котором Брижит Макрон бьет Эммануэля Макрона по губам на выходе из самолета во Вьетнаме. Инцидент случайно попал в объективы камер, когда открывалась дверь президентского борта. На кадрах видно, как рука первой леди Франции показывается из проема и наносит удар. После этого Макрон попытался предложить жене традиционный официальный жест — подставить локоть, но она проигнорировала это.