Как избавиться от синяков под глазами: нужно ли «пандам» бежать к врачу?

Как избавиться от синяков под глазами? Чаще всего помогает сон не менее 7–8 часов, увлажняющий крем с SPF, холодные компрессы, корректирующий консилер и при необходимости консультация врача для поиска скрытых болезней. Важно сначала понять причину темных кругов, а затем сочетать домашний уход, народные средства и рекомендации специалистов, а не ждать чуда от одной маски.

Синяки под глазами появляются не у всех, однако кожа в этой зоне очень тонкая, с минимальным слоем жира, поэтому сосуды легко просвечивают, а при хроническом недосыпе лицо бледнеет, и тени становятся заметнее. У кого кожа под глазами плотнее и сосуды расположены глубже, круги выражены меньше, поэтому один человек выглядит свежим после короткого сна, а другой сразу «носит» под глазами темные полукруги.

Иногда синяки под глазами — это просто наследственная особенность и эстетический дефект: их стойкое появление способно сигнализировать о проблемах со здоровьем. Темные круги могут быть связаны с анемией и низким гемоглобином, хроническими нарушениями кровообращения, болезнями сердца, почек, печени, эндокринной системы, поэтому при длительных «прилипших» тенях стоит сдать анализы и обсудить результаты с терапевтом или кардиологом.

Народные средства помогают слегка осветлить кожу и уменьшить отечность, но требуют регулярного применения. Используют охлажденные кружки огурца или сырого картофеля, компрессы из заварки или отвара ромашки, петрушки, контрастные примочки, а быстро замаскировать синяки под глазами можно плотным консилером или тональным средством с желтоватым подтоном.

Врачи советуют начинать с базовых привычек: наладить сон, пить достаточно воды, отказаться от курения, алкоголя, не тереть глаза и всегда смывать макияж на ночь. При выраженных синяках под глазами и отсутствии противопоказаний назначают кремы с витамином C и ретинолом, косметологические процедуры — мезотерапию, биоревитализацию, лазер, фототерапию или микротоки, которые улучшают кровоток и плотность кожи.

В итоге, отвечая на главный вопрос, как избавиться от синяков под глазами, отметим:

важно сочетать здоровый режим сна;

обеспечивать мягкий ежедневный уход;

наносить аккуратный макияж;

при необходимости пройти обследование, чтобы исключить анемию и сердечно‐сосудистые или другие хронические заболевания.

Тогда и домашние патчи, и народные маски, и советы врача будут работать в одну сторону — делать взгляд более свежим и открытым, а отражение в зеркале приятнее каждый день.

