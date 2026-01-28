Иностранных граждан в России начнут проверять на гепатиты Минздрав введет обязательное обследование иностранцев на гепатиты B, C и D

Минздрав РФ расширил перечень обязательных медицинских обследований для иностранных граждан, прибывающих в Россию, сообщает РИА Новости. Теперь к стандартным проверкам добавятся анализы на гепатиты B, C и D. По словам представителя ведомства Натальи Пакскиной, документ уже прошел ключевые стадии обсуждения.

Мы проект приказа подготовили, проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти. Роспотребнадзор нам согласовал. То есть мы, по большому счету, на финишной прямой, — заявила Пакскина.

В настоящее время инициатива проходит финальное согласование с федеральными органами исполнительной власти. Ожидается, что новые правила вступят в силу уже в 2026 году, они позволят усилить контроль за эпидемиологической ситуацией в стране.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медпомощи взрослым при гриппе. В материале говорится, что средняя продолжительность лечения составит девять дней. Согласно документу, теперь пациенту положено пройти осмотр у семи врачей – акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта. Также в список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования.