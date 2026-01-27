Минздрав ввел новый стандарт лечения гриппа

Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медпомощи взрослым при гриппе, передает РИА Новости. В материале говорится, что средняя продолжительность лечения составит девять дней.

Согласно документу, теперь пациенту положено пройти осмотр у семи врачей – акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта. Также в список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования, в том числе С-реактивного белка в сыворотке крови. Этот показатель демонстрирует, есть ли риск острых воспалений и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что заболеваемость ОРВИ в России после праздников выросла в 1,5 раза. Он отметил, что большая часть россиян уже переболела вирусом.

До этого появилась информация, что новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться уже во второй половине января или в начале февраля. После возвращения людей к работе и учебе риск передачи вирусов значительно возрастет.

Кроме того, инфекционист Владимир Чуланов рассказал, что специалисты не располагают информацией, что России угрожает пандемия аденовируса. Его доля в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов.