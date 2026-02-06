Молодой россиянин открыл огонь по людям из окна жилого дома В Сергиевом Посаде молодой человек выстрелил в прохожего из окна

Житель Сергиева Посада в Московской области устроил стрельбу из окна жилого дома, сообщила начальник управления информации и общественных связей управления МВД России по региону Татьяна Петрова. По ее словам, в результате пострадал прохожий. В отношении 19-летнего стрелка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому г. о. поступило сообщение от местного жителя о том, что на Новоугличском шоссе в него стреляли из окна многоквартирного дома. С полученными телесными повреждениями заявитель обратился за медицинской помощью, — отметила Петрова.

Молодого стрелка отправили под домашний арест. В его квартире также провели обыски. В ходе них правоохранители изъяли у 19-летнего парня предмет, конструктивно схожий с пневматическим оружием. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее напавший на гимназию № 16 в Уфе девятиклассник заявил, что никому не хотел причинить вреда. Он планировал припугнуть обидчиков, так как другие способы достучаться до них не помогали. По словам подростка, он готовился к преступлению в течение нескольких недель.