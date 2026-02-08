Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 20:31

Ученые указали на новый рекорд Солнца по вспышкам

ИКИ РАН: Солнце установило рекорд века по числу мощных вспышек в одной области

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Солнце установило рекорд XXI века по числу сильных вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Отмечается, что все они происходили в активной области 4366.

Произошло обновление каталога NOAA. Наблюдающемуся сейчас с Земли активному центру 4366 зачли сразу три вспышки категории M. Это означает, что теперь в его активе 66 событий, — говорится в публикации.

Три дня назад активная зона на Солнце под номером 4366, в которой до этого было зафиксировано 63 вспышки, неожиданно перестала проявлять активность. После резкого затишья ученые пришли к выводу, что, скорее всего, эта область уже не достигнет рекордных показателей. Однако 8 февраля Солнце продолжило серию вспышек.

Ранее стало известно, что первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.

астрономы
солнце
вспышки
магнитные бури
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Успел втащить киллеру»: новые подробности покушения на генерала Алексеева
Венгрия обвинила Европу в срыве мирного соглашения по Украине
Выборы на Украине: когда, кто кандидаты, поборется ли Зеленский за власть
«Пытается руководить всем миром»: Лавров о скандале с файлами Эпштейна
Лавров сообщил о последствиях для Европы в случае нападения на Россию
В Киеве прогремели взрывы
Раскрыта истинная причина желания Зеленского встретиться с Путиным
Сабуров удалил все посты из основной ленты Instagram
В небе над Россией сбили четыре украинских БПЛА
Полиция опровергла факт из биографии исполнителя покушения на Алексеева
Кинолог развеял мифы о восприятии мира собаками
Стало известно, когда запланированы выборы на Украине
Агрессивный попрошайка терроризирует женщин в столичной подземке
В США раскрыли печальную для Киева правду о танковых соединениях ВСУ
Azur Air перенесла вылеты рейсов из Пхукета в Москву и Владивосток
Ученые указали на новый рекорд Солнца по вспышкам
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Уильям и Кейт устроили тайный отдых на роскошном курорте
«Это правда»: глава украинского МИД неожиданно высказался о мире с Россией
Экранная возлюбленная Вячеслава Тихонова умерла после тяжелой болезни
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.