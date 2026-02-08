Ученые указали на новый рекорд Солнца по вспышкам ИКИ РАН: Солнце установило рекорд века по числу мощных вспышек в одной области

Солнце установило рекорд XXI века по числу сильных вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Отмечается, что все они происходили в активной области 4366.

Произошло обновление каталога NOAA. Наблюдающемуся сейчас с Земли активному центру 4366 зачли сразу три вспышки категории M. Это означает, что теперь в его активе 66 событий, — говорится в публикации.

Три дня назад активная зона на Солнце под номером 4366, в которой до этого было зафиксировано 63 вспышки, неожиданно перестала проявлять активность. После резкого затишья ученые пришли к выводу, что, скорее всего, эта область уже не достигнет рекордных показателей. Однако 8 февраля Солнце продолжило серию вспышек.

Ранее стало известно, что первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.