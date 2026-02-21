Маньяки в СССР и России: кого и как обсуждали СМИ

Андрей Чикатило, Анатолий Сливко, Александр Пичушкин, Михаил Попков — эти фамилии стали нарицательными, символами немыслимой жестокости. История серийных убийств в СССР и России показывает, как менялось общество и правоохранительная система. От полного молчания и отрицания самого существования серийных убийств в Советском Союзе до скандальной славы и даже появления фан-клубов у маньяков в современном интернете. Мы вспомним самые громкие уголовные дела, поговорим о психологических портретах преступников и о том, как менялась призма, через которую общество смотрело на них.

Андрей Чикатило: первый медийный монстр и психологический портрет Бухановского

История Андрея Чикатило стала не только самым громким уголовным делом позднего СССР, но и переломным моментом в понимании феномена серийного убийства в отечественной криминалистике. До него подобные преступления либо не объединялись в серию, либо объяснялись бытовыми мотивами. Чикатило разрушил эту иллюзию.

Чикатило действовал с конца 1970-х до начала 1990-х годов на огромной территории — от Ростовской области до Украины. Его жертвами становились женщины и дети, зачастую самые уязвимые: школьницы, бездомные, молодые матери. Полиция долгое время не могла связать убийства в единую картину, расследования пробуксовывали, а Чикатило оставался на свободе. Лишь после серии неудачных задержаний и ошибок следствия, а также с учетом новых методик криминалистического анализа удалось в конце концов выйти на след преступника.

Ключевым в деле Чикатило стал психологический портрет, составленный Геннадием Бухановским — одним из ведущих советских криминалистов. Он первым предложил рассматривать преступника как представителя определенного типажа: человека, ведущего двойную жизнь, наделенного внешним благополучием и внутренними разрушительными импульсами.

Особенностью Чикатило была его способность к социальной маскировке. Он выглядел как обычный советский гражданин: семьянин, работник, человек без явных психиатрических диагнозов в классическом понимании. Именно эта «нормальность» стала шоком для общества. В массовом сознании преступник должен был выглядеть иначе — как маргинал или психически больной в очевидной форме.

Фотографии Андрея Чикатило, насильника и убийцы, сразу после ареста на фоне карты района поиска Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Для правоохранительной практики его дело стало точкой отсчета внедрения криминалистической психологии в системную работу. В СССР и затем в России начали формироваться подразделения, использующие элементы профайлинга, анализ повторяемости преступлений, географическое моделирование. Ошибки следствия в деле Чикатило, включая обвинение невиновного человека, привели к пересмотру процедур сбора доказательств, развитию судебной психиатрии и более осторожному применению признательных показаний без материальной базы.

Анатолий Сливко: пионервожатый, о котором молчали 20 лет

История Анатолия Сливко (совершал преступления с конца 1960-х до начала 1980-х годов) — один из тех случаев, когда преступления оставались в тени десятилетиями. В середине прошлого века его фигура практически не обсуждалась ни в официальных сообщениях, ни в прессе. Он работал пионервожатым, что делало его образ в обществе исключительно позитивным. Лишь после возникновения подозрений со стороны коллег и серии нестыковок в поведении Сливко, а также благодаря усилиям правоохранительных органов удалось начать расследование. Доказательная база формировалась долго, но она оказалась неоспоримой: документированные случаи насилия, признания, найденные улики и свидетельские показания позволили наконец привлечь маньяка к ответственности.

То, что это дело оставалось закрытым для широкого обсуждения так долго, указывает на особенности советской информационной политики. Сливко был «человеком системы» — примерным работником детского движения, и признание фактов его преступной деятельности могло сильно поколебать доверие к институтам, обучающим молодежь. Поэтому информация о его аресте, процессе и приговоре появилась в открытых источниках лишь спустя годы, когда общество уже было готово воспринимать факты такими, какие они есть.

Последствия для правоохранительной практики были существенными, хотя и менее публичными, чем в деле Чикатило. Усилился контроль за детскими учреждениями, были введены дополнительные процедуры проверки персонала, акцент сделан на раннее выявление девиантного поведения. Случай Сливко также способствовал развитию судебной сексологии в СССР и России.

Анатолий Сливко в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Александр Пичушкин («Битцевский маньяк»): эпоха интернета и жажда славы

Наступление нового тысячелетия принесло с собой не только развитие технологий, но и трансформацию информационного поля. Когда в начале 2000-х годов в лесопарке Битца в Москве начали находить тела убитых людей, общество впервые столкнулось с тем, как быстро информация о преступлениях распространяется через интернет и как формируется медийное восприятие преступника. Александр Пичушкин, получивший прозвище «Битцевский маньяк», стал одной из первых российских фигур серийного убийцы, чье имя приобрело невероятный резонанс в сети.

Пичушкин убивал в 2001–2006 годах, и к моменту его задержания число жертв превышало двадцать человек. Что отличало этот случай от предыдущих — широкое присутствие в сети форумов, блогов и чатов, где пользователи обсуждали не только факты, но и домыслы о личности убийцы, мотивах и возможных сценариях расследования. Возник целый пласт интернет-мифологии, где Пичушкин порой представлялся как злодей почти легендарного масштаба, а не как реальный преступник, от действий которого гибли живые люди.

В отличие от Чикатило, который скрывал свои преступления, Пичушкин стремился к количественному рекорду. Известна его навязчивая идея заполнить все клетки шахматной доски, что символизировало для него завершенность миссии.

После его дела усилились рамки по ограничению публикации деталей, способных вызвать подражание. В профессиональной среде начали активно обсуждать феномен copycat — преступлений-подражаний, вдохновленных медийным резонансом. Следственные органы стали осторожнее в публичных комментариях, а психологи — активнее участвовать в разработке медиастратегии.

Александр Пичушкин, так называемый «битцевский маньяк» Фото: Алексей Панов/РИА Новости

Михаил Попков («Ангарский маньяк»): самый страшный по количеству жертв

Он действовал в 1990-е и 2000-е годы в Иркутской области, в районе Ангарска, и удостоился прозвища «Ангарского маньяка» из-за ужасающего числа жертв. Попков, бывший сотрудник милиции, пользовался своим положением и доверием, выбирал жертв среди женщин, которых останавливал на пустынных дорогах или вблизи жилых территорий. Метод его работы отличался хладнокровием и расчетом: он не только убивал, но и устранял следы, что затрудняло расследование.

Официальное количество жертв исчисляется десятками, и в момент его задержания это было одно из самых масштабных дел о серийных убийцах в истории России. Общественный резонанс был огромным: дело Попкова обсуждали не только криминальные хроники, но и социальные журналы, телевидение, интернет-форумы. Оно стало предметом анализа психологов, социологов и криминалистов, пытавшихся понять, как человек, прошедший обучение и службу в правоохранительных органах, мог стать воплощением насилия.

Маньяк считал себя «очистителем» общества. Для правоохранительной практики дело Попкова стало крайне болезненным. Оно показало необходимость внутреннего контроля в структурах МВД, совершенствования механизмов проверки сотрудников и анализа нераскрытых дел на предмет серийности. После его разоблачения усилилась работа по пересмотру старых уголовных дел с применением современных ДНК-технологий.

Сергей Головкин в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маньяки 1990-х: Фишер, Иртышов, Кулик — почему их имена забыты

На фоне гигантов вроде Чикатило или Попкова, имена других серийных убийц 1990-х годов оказались почти забыты, хотя в свое время их дела гремели. Сергей Головкин, известный как «Фишер» или «Удав», в конце 80-х — первой половине 90-х годов в Подмосковье убивал и расчленял мальчиков и юношей. Он отличался особой жестокостью и садизмом, пытал своих жертв в специально оборудованном гараже. Его поимка в 1992 году стала сенсацией, но сейчас его имя помнят лишь криминалисты и любители жанра.

Игорь Иртышов из Санкт-Петербурга, насиловавший и убивавший мальчиков, или Василий Кулик из Иркутска, на счету которого были десятки изнасилований и убийств, — их имена почти стерлись из народной памяти. Почему?

Во-первых, время. 1990-е были эпохой информационного хаоса. Преступлений было так много, что психика людей притупилась. Бандитские разборки, заказные убийства, ежедневные сводки криминала заслоняли собой даже самые чудовищные истории серийников. Во-вторых, не было единого информационного поля, как сейчас в интернете. В-третьих, сами преступники были менее «медийны»: они не оставляли загадочных посланий, не имели странных хобби, которые можно было бы романтизировать.

Тем не менее именно 1990-е стали периодом, когда российская криминалистика начала перестраиваться на современные стандарты. Усилилось международное сотрудничество, начали внедряться ДНК-экспертизы, появились специализированные следственные группы по серийным преступлениям.

Сергей Головкин в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эволюция медийного освещения серийных убийств в России прошла путь от полного отрицания и замалчивания (Сливко), через шок и попытку осмысления (Чикатило), к сенсационности и детективному любопытству (Пичушкин) и, наконец, к опасному феномену интернет-культа и романтизации насилия. Сегодня, когда любой подросток может найти в сети сообщество поклонников «битцевского маньяка», вопрос о том, как общество говорит о зле, стоит как никогда остро. Забыть имена убийц невозможно, но превращать их в героев поп-культуры — значит предавать память их жертв.

